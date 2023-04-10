14:20 (мск), источник: Ведомости
В ЦБ назвали причину ослабления рубля
На него давит отложенный эффект от введения потолка цен на нефть.
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Текущее падение рубля связано с тем, что экономика проходит нижнюю точку экспортной выручки, которая сформировалась под влиянием декабрьского потолка цен на нефть. Так ослабление нацвалюты объяснил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в Госдуме, передает корреспондент «Ведомостей».
На прошлой неделе рубль резко начал слабеть, достигнув миниумов апреля прошлого года: за пять рабочих дней доллар укрепился на 4,55% (3,53 руб.), до 81,13 руб., евро подорожал на 5,58% (4,7 руб.) до 88,91 руб., юань — на 4,71% (53 копеек), до 11,812 руб.
С точки зрения потоков экспортной выручки сейчас ситуация связана с низкими ценами и объемами нефтегазового сектора, которые были в конце декабря-начале января, объяснил Заботкин. Экспортная выручка следует за объемами и ценой продаж с некоторым лагом, объяснил он процесс: «Мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка приходит за них через полтора-три месяца». Так, по его словам, устроена технология расчетов.
Импорт при этом устойчиво растет, в том числе по причинам, связанным с необходимостью восстановления производственных цепочек, добавил он.
Сейчас, по его словам, экспортная выручка движется к своей нижней точке. Как только минимум будет пройден, она начнет восстанавливаться, уверен Заботкин, а затем колебания сгладятся. Время, на которое валютная выручка задержится в нижней точке, зампред ЦБ не обозначил.
После этого Владимир Путин заявил, что Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят на нее ценовой потолок. В конце декабря президент России подписал указ об ответных мерах на введение странами Запада потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Он запретил поставку российской нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены.
Ранее аналитики также предполагали, что падение рубля могло быть вызвано выкупом бизнеса компаний, уходящих из России из-за санкций, в частности, выход компании Shell из проекта «Сахалин-2» (около 95 млрд руб.).
Заботкин считает, что тот акцент, который делают эксперты на факте влияния этой сделки, преувеличен.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев согласился с Заботкиным и заявил, что «с некоторым сомнением относится к этой логике». Все разрешения Минфина, в которых фигурируют значительные средства, выдаются на правкомиссии. Если компания утверждает, что не обладает средствами за рубежом и должна приобрести их на валютном рынке, сказал Моисеев, то первый вопрос, который ставится на комиссии — где планируют покупать валюту. Если это внутренний рынок и сумма значительная, то ставятся «жесткие» условия по темпам покупки: сделка разбивается на довольно большое количество траншей и незначительных ежедневных покупок, описал замминистра процедуру.