Таможня заявила о сбое в системах из-за кибератаки

С 6:00 10 апреля наблюдаются сбои в работе единой информационной системы таможенных органов, сообщила Федеральная таможенная служба в Telegram-канале. Из-за сбоев совершение таможенных операций в ряде случаев затруднено.
По предварительной информации, причиной сбоев стало «внешнее воздействие» на IT-ресурсы таможенной службы. Специалисты, в том числе правоохранительного блока, занимаются устранением сбоев. О нормализации работы системы ФТС на момент публикации этого текста отдельно не сообщала.
Банк России в марте заявил, что зафиксировал повышенное число кибератак на российские финансовые организации. Согласно информации ЦБ, у большинства атак были низкие технические характеристики, которые отражались штатным образом средствами защиты финансовых организаций. Кибератакам подвергались официальные сайты банков и ресурсы, которые используются для предоставления услуг и сервисов.
Зампред ЦБ Герман Зубарев говорил, что ситуация в области кибербезопасности финансовых организаций «стабильно напряженная»: DDoS-атаки на банки стали интенсивнее, но проще с точки зрения организации. Зампред ЦБ Филипп Габуния в феврале 2023 года сообщил, что количество DDoS-атак на финансовые организации в России в 2022 году выросло в четыре раза.