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01:30 (мск), источник: Известия

Таксисты попросили ввести мораторий на медосмотры

Таксисты просят ввести трехлетний мораторий на предрейсовый и послерейсовый медосмотры, которые станут обязательными с 1 сентября. С инициативой в Минтранс обратилась организация «Объединение самозанятых России», в которой состоит 30 тыс. перевозчиков.

Источник: Известия

Они сообщают, что выполнить указанное требование нереально, так как для этого нет необходимой инфраструктуры и специалистов.

«1 сентября вступает в силу закон “Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ”. Им закреплено право самозанятых граждан на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Вместе с тем указанный закон устанавливает к ним ряд требований, которые выполнить невозможно», — сообщается в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В их числе в организации указывают обязанности для водителей по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров, а также контроля технического состояния машины.

«Выполнение данных требований невозможно ввиду отсутствия в достаточном количестве пунктов медицинского осмотра даже в областных центрах, а также полное отсутствие таких структур, которые работают в круглосуточном режиме», — говорится в обращении.

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