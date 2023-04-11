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10:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Оценено влияние роста курса доллара и евро на российский авторынок

Изменение курса доллара и евро уже отразилось на стоимости автомобилей в России, сообщил главный редактор сетевого автомобильного издания Quto, автоэксперт Максим Ракитин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил влияние роста курса валют.

Источник: Reuters

Специалист рассказал, что в России выросли цены на подержанные авто, которые везут на продажу из Европы. «Они же продаются в евро. Поэтому история для нас неприятная», — добавил он.

«Новых автомобилей это тоже касается, потому что-то, что мы не производим, мы покупаем за евро и доллары. Иногда за юани. Тем не менее даже если мы что-то производим, а производим мы не так много, то комплектующие импортные, а в рублях пока они не особо активно продаются. Оплата происходит в долларах, евро и юанях. Стоит отметить, что юань тоже не отстает от общего тренда и старается подорожать», — объяснил Ракитин.

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Все это не лучшим образом сказывается на перспективах автомобильного рынка в России, убежден автоэксперт.

Собеседник «Ленты.ру» также рассказал, какой автомобиль сегодня является лучшим вариантом для россиян.

«Если есть деньги купить новый автомобиль, то обратите внимание на те машины, которые поставляются в Россию давно. Покупать надо тот автомобиль, который вы сможете обслужить. Это основная проблема. Потому что по некоторым брендам есть серьезная проблема с запчастями, по некоторым — нерешаемая проблема с гарантийными обязательствами», — посоветовал специалист.

Ракитин предложил россиянам, желающим приобрести автомобиль, посмотреть на улицы города и вычислить, какие автомобили в большей степени там присутствуют.

«Примерно то же самое и стоит купить, опять же исходя из бюджета. Сейчас спонтанная покупка автомобиля на последние деньги — это еще большая глупость, чем ипотека на 50 лет с ежемесячной выплатой в 150 тысяч рублей», — заключил он.

7 апреля на торгах Мосбиржи курсы доллара и евро достигли рекордных значений за год. В верхней точке американская валюта подорожала до 83,4 рубля, европейская — до 91,2 рубля.

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