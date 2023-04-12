07:16 (мск), источник: Аргументы и факты
Жизнь взаймы. Чем опасна для простых людей идея Костина увеличить госдолг
Эксперты по экономике разошлись во мнениях о взаимосвязи между темпами инфляции и размерами госдолга.
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Воплощение в жизнь идеи главы ВТБ Андрея Костина резко увеличить госдолг России, чтобы профинансировать модернизацию страны, опасна тем, что при определенных условиях может ударить по благосостоянию простых людей, рассказали aif.ru экономисты.
Андрей Костин в своей статье для РБК предложил властям дополнительно привлечь огромную сумму в десятки триллионов рублей за счет резкого расширения госдолга. По его мнению, разница между текущим уровнем госдолга (около 17% ВВП) и «проблемным» порогом (выше 60%) создает огромный запас прочности.
«Без существенных рисков для финансовой стабильности отечественная экономика может дополнительно получить порядка 70 триллионов рублей, — заявил Костин. — Такие средства привлечь возможно, в том числе, за счет более активного участия крупнейших банков в размещении облигаций федерального займа (ОФЗ)».
Отдельно глава ВТБ рассмотрел опасения, что масштабное вливание денег в экономику может разогнать рост цен и тем самым ухудшит жизнь рядовых граждан. Если ЦБ станет печатать ничем не обеспеченные деньги для банков, которые на них будут выкупать у Минфина ОФЗ, то тем самым власти обесценят рубль, что сделает недоступными как импортные, так и отечественные товары, а рублевые накопления быстро превратятся «в тыкву».
Андрей Костин с этим тезисом не согласился и сослался на опыт Китая, где денежная масса с 2008 года выросла в шесть раз, а инфляция при этом в среднем составляла 2%. В итоге китайцы сильно опередили россиян по темпам развития экономики и повышения качества жизни простых людей.
«Говоря о госдолге, Костин преследует интересы своего банка, поскольку два крупнейших покупателя облигаций федерального займа (ОФЗ) — это ВТБ и “Сбер”, — рассказал aif.ru доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. — Чем больше у этих банков будет ОФЗ, тем больший доход от государства они получат. Минфин сейчас дает доход по таким бумагам выше 10% годовых. Кредитовать правительство выгодно для банков».
Линейной зависимости между увеличением госдолга и ростом цен на повседневные товары и услуги для населения нет, что действительно подтверждает опыт таких стран, как Китай или Япония, согласился с Костиным Никита Кричевский. Эксперт пояснил, что опасность для экономики представляет собой только неконтролируемый рост государственных расходов и долга.
«У нас России в прошлом году Минфин продал банкам ОФЗ на большую сумму порядка 4 триллионов рублей, — напомнил профессор Кричевский. — Получили мы от этого какой-то бурный рост инфляции? Нет, инфляция в этом году снижается. Если из текущих показателей инфляции вычесть прошлогоднюю индексацию тарифов ЖКХ на 9%, то мы вообще получим дефляцию. Россияне все это видят своими глазами, когда идут в магазин или на рынок».
Цели развития России Костин сформулировал очень хорошо, но тезис о том, что у нашей страны якобы есть очень большое пространство для наращивания госдолга, — неверный, считает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«В России высокомонополизированная экономика с недостаточно высоким качеством управления, а для таких стран относительно безопасный порог долга — около 30%, а не 60%, как говорит Костин, — подчеркнул депутат. — Сейчас госдолг 17% ВВП и Россия находится в безопасности, а вот увеличение в несколько раз будет очень опасным».
Внутренние источники заимствований в России ограничены, так как коммерческие банки способны дать в долг государству лишь около 2 триллионов рублей, отметил Делягин. Все деньги свыше этой суммы может быть получены лишь путем необеспеченной эмиссии со стороны Центробанка, а это провоцирует инфляцию, заключил он.