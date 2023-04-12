Российские типографии стали закупать бумагу в Турции и Китае

Типографии в условиях дефицита бумаги и роста цен могут выйти и в другие страны, например в Индонезию, считает исполнительный директор Союза полиграфистов Санкт-Петербурга Ирина Ивкина.
Но в партнерстве с новыми странами есть проблемы, отмечают участники рынка. Бумага из Китая идет в Россию долго. Локальные поставщики установили очень большой объем продукции, минимальный к закупке. Это требует от типографий значительных средств — суммы порой неподъемные.
Выход на новые рынки — вынужденная мера, которая связана с дефицитом востребованных видов мелованной бумаги «Омела» внутри страны. Ее производит единственная организация в РФ — «Илим», рассказали участники отрасли. Дефицит привел к росту цен с начала года на 7−10% ежемесячно.
Производитель «Омелы» компания «Илим» реализует свою продукцию только через дистрибьюторов. Они на фоне дефицита товара повышают цены.
В Минпромторге предполагают, что рост цен носит кратковременный характер. В ведомстве отметили, что два крупнейших изготовителя мелованной бумаги — «Илим» и «Кама» — полностью готовы обеспечить внутренний рынок. А там, где есть зависимость от импортных комплектующих, отечественные игроки уже перенастроили свои логистические цепочки, нашли альтернативных поставщиков.
В некоторых случаях они перешли на другие технологии с применением более доступных химикатов или отказались от них вообще, добавили в Минпромторге. Кроме того, некоторые комбинаты приступили к возобновлению собственного производства, сказали в ведомстве.