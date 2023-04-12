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10:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Набиуллина: полностью отказаться от валютного контроля невозможно

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор приступил к смягчению мер валютного контроля. При этом она уточнила, что полностью отказаться от них невозможно. По словам Набиуллиной, валютный контроль должен защищать Россию от санкционного давления.

Источник: РИА "Новости"

«Многие депутаты нас спрашивали, не беспокоит ли нас отток капитала в этих условиях. Надо понимать, что это же не деньги, потерянные для российской экономики, заметная часть той валюты, которую наши компании и граждане держат за рубежом, это обслуживание внешнеэкономических операций. Санкции затрудняют трансграничные платежи для нас, и таким образом эта проблема решается», — сказала глава Центробанка на выступлении в Госдуме (цитата по ТАСС).

По словам Эльвиры Набиуллиной, именно поэтому валютный контроль должен защищать Россию от давления, которое возникло после введения санкций, и одновременно как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности.

«К такому балансу мы и стремимся», — добавила она.

Кроме того, Набиуллина заявила, что Россия обладает большим потенциалом для развития рынка капитала. По ее словам, в свободном обращении на данный момент находятся только 10% акций против 80% за рубежом. Глава Банка РФ подчеркнула, что выстраивание собственной экономической инфраструктуры страны полностью оправдалось, но также среди приоритетных направлений — выстраивание международных расчетов.

После введения санкций в отношении России президент Владимир Путин подписал ряд указов по обеспечению финансовой стабильности страны. Один из таких документов запретил с 2 марта 2022 года вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 тыс. В начале апреля Банк России смягчил требования к торговле валютой физическими и юридическими лицами, а также правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам в сфере транспорта и для малого бизнеса.

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