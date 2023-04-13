В Россию прекратят поставлять препарат для диабетиков «Ребелсас»

«За три месяца 2023 года в гражданский оборот было выпущено 9240 упаковок лекарства “Ребелсас”, поставки будут продолжены до конца года», — говорится в сообщении.
При этом на российском рынке, отметили в Росздравнадзоре, есть аналоги этого препарата с международными непатентованными наименованиями эксенатид, дулаглутид и лираглутид.
В конце марта Росздравнадзор предупредил, что к концу 2023 года прекратятся поставки еще одного препарата для диабетиков — «Оземпика». Его тоже производит Novo Nordisk.
Датская компания после начала военной операции на Украине не заявляла о полном уходе из России. Тем не менее первые сообщения о дефиците «Оземпика» появились уже в марте прошлого года.
По информации Росстата, в России официально зарегистрировано более 5 млн пациентов с сахарным диабетом.