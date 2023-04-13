Конец криптозимы: почему биткоин подорожал почти вдвое с начала года

Во вторник, 11 апреля, цена биткоина впервые с июня прошлого года превысила $30 000. Только в марте стоимость крупнейшей по капитализации криптовалюты выросла почти на 30%, а с начала этого года — более чем на 80%. Таким образом, I квартал 2023 года стал для BTC лучшим с 2020-го.
Вместе с BTC дорожают и другие криптоактивы. Например, вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) с начала года прибавила почти 60%, Solana (SOL) выросла в цене более чем в два раза. Согласно данным CoinGecko, общая капитализация рынка криптовалют на момент 12 апреля составила $1,27 трлн, что на 50% больше минимумов прошлого года.
Ралли на рынке криптовалют происходит после того, как в прошлом году BTC потерял в стоимости почти 70%, а капитализация сектора сократилась более чем в два раза. Это произошло на фоне курса ФРС США на резкое ужесточение монетарной политики, а также ряда скандалов в криптоиндустрии — от краха криптолендинговой платформы Celsius до банкротства одной из крупнейших криптобирж FTX.
Что сейчас помогает криптовалюте расти?
Главные факторы: политика ФРС и нестабильность в банковском секторе
Первая и главная причина ралли на рынке криптовалют, как и в американских акциях — ожидания более мягкой политики ФРС США на фоне проблем в банковском секторе и замедления инфляции. По данным CME Group, рынки закладывают еще одно повышение ставки в этом году на 0,25 п. п. в мае, однако на конец года основной сценарий — ее снижение на 25−50 базисных пунктов с текущих значений. В результате доходности коротких гособлигаций США снижаются. Поэтому рынок ждет притока ликвидности, и биткоин — это актив, который наиболее остро реагирует на подобные монетарные сдвиги, отмечает гендиректор платежной платформы для криптоиндустрии Banxa Ричард Мико.
Еще один фактор, влияющий на рынки криптовалют — ситуация в банковском секторе США. «В условиях банковской паники BTC оказался тихой гаванью — за десять дней его цена поднялась на 40%», — констатирует стратег по рынку акций SberCIB Investment Research Дмитрий Макаров. «Банкротство трех достаточно крупных банков в США создало неуверенность в надежности хранения крупных сумм в банках, особенно с учетом специфики клиентской базы таких банков, как Silicon Valley Bank», — объясняет гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.
Халвинг и низкая ликвидность
Одна из основных причин роста сектора криптовалют — приближение халвинга (уменьшение скорости генерирования новых единиц криптовалюты. — Forbes) биткоина, который состоится в апреле 2024 года, считает аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Этот процесс подразумевает двукратное снижение выпуска новых единиц BTC. «Механически халвинг удваивает стоимость производства биткоина в 2024 году до $40 000. Потенциально эта цифра — ориентир для его стоимости», — поясняет она. Последний халвинг произошел в мае 2020 года, после чего в 2021-м биткоин обновил исторический максимум выше $68 000.
«Бычьи» циклы биткоина тесно связаны с халвингом, который происходит каждые несколько лет, указывает соучредитель Huobi Ду Джун. «Если исходить из прошлых ценовых циклов крупнейшей криптовалюты, то “бычий” цикл в BTC можно ожидать в конце 2024 года или начале 2025-го. Однако точно это предсказать достаточно сложно из-за множества других факторов, таких как геополитическая неопределенность», — отмечает он.
На рост криптовалют повлияла и нехватка ликвидности на крипторынках. После того, как закрылись Silveragte и Signature Bank, два ключевых банка по работе с криптовалютами в США, многие маркет-мейкеры потеряли доступ к американскому банковскому сектору, отмечает Barron’s. На этом фоне в конце марта ликвидность в BTC достигла 10-месячного минимума, следует из данных Kaiko. При меньшем объеме торгов колебания на рынке намного значительнее, так как сильное влияние на цену могут оказать даже небольшие сделки.
Наконец, криптовалюты растут из-за массового закрытия коротких позиций по ним. По данным Coinglass, в марте только за 10 дней было закрыто коротких позиций более чем на $1 млрд из-за резкого роста цен. «Эти ликвидации оказали дополнительную поддержку на уже растущем крипторынке», — пишет Barrons.
Опрошенные Forbes аналитики считают, что у BTC еще есть потенциал для роста. «Курс криптовалют будет расти до тех пор, пока часть инвесторов верит в то, что на рынки будут поступать новые деньги в ускоренном режиме», — считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Оксана Лукичева из «Открытие Инвестиции» указывает, что можно говорить о начале возобновления растущего тренда после резкого снижения ажиотажного роста в 2020—2022 годах. Биткоин на уровне $15−16 пережил поток максимально негативных новостей, поэтому по рыночной логике криптовалюта может продемонстрировать «бычий» тренд, соглашается Алексей Третьяков.
«Реализованная» капитализация (RC) BTC, то есть цена всех биткоинов на момент совершения последней транзакции с каждым из них в блокчейне, за январь-март почти не изменилась, указывает Дмитрий Макаров из SberCIB Investment Research. «Это значит, что инвесторы не спешат продавать BTC после роста в I квартале и, вероятно, надеются на продолжение ралли», — отмечает эксперт. По оценке Coinbase, 85% держателей BTC — долгосрочные инвесторы. Если они будут продавать свои токены, RC начнет резко расти, чего сейчас не наблюдается, заключает Макаров.
В последнее время также ускорился отток BTC с криптобирж в персональные кошельки: за одну неделю до 4 апреля было выведено около $368 млн. «Инвесторы переводят токены из биржевых кошельков в свои личные, когда планируют их удерживать. Это указывает на потенциальное снижение давления на цену актива со стороны продавцов», — пишут аналитики Bank of America. «Биткоин становится явным безопасным убежищем на фоне тех проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас», — считает президент биржи цифровых активов OKX Хун Фан.
Однако опрошенные Forbes аналитики не разделяют это мнение. Криптовалюты на данный момент — скорее спекулятивный актив, нежели защитный, считает Лукичева из «Открытие Инвестиций». «Эта технология еще слишком молодая. Мы не рекомендуем инвестировать в криптовалюту с целью сбережения средств. По нашему мнению, такие активы можно использовать для валютного обмена или спекулятивных операций», — заключает она.