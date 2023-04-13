Президент Бразилии призвал найти альтернативу доллару в мировой торговле

«Кто решил, что именно доллар станет валютой для расчетов после золота? Почему не иена, почему не реал, почему не песо? Потому что когда-то наши валюты были слабыми и не имели ценности в других странах», — сказал бразильский лидер (цитата по G1).
Лула да Силва также задал риторический вопрос о возможности использования альтернативной валюты в расчетах между Бразилией и странами БРИКС, он предложил другим государствам использовать собственные валюты в торговле и отказаться от доллара.
30 марта Бразилия и Китай заключили соглашение о торговле в юанях. Также страны договорились создать офшорный клиринговый центр, который позволит предоставлять кредиты без использования доллара.
В середине января министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС ищет возможность заменить платежи в долларах на «более справедливую» систему денежного обмена. По ее словам, платежная система в долларах рассчитана на богатые страны, в то же время она невыгодна для бедных государств.
Российские власти также неоднократно призывали отказаться от доллара. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен. В ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) он отметил, что доверие к доллару, евро и фунтам стерлингов утрачено.