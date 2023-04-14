03:24 (мск), источник: Life.ru
Какие новшества готовит Банк России по выплатам пенсий в 2023 году
Для пенсионеров и получателей соцвыплат готовят финансовый инструмент, который позволит защитить их средства от мошенников и неправомерных списаний.
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Председатель ЦБ в ходе своего выступления в Госдуме рассказала о порядке начисления пенсий и соцпособий в цифровых рублях. Ранее руководство Центробанка, комментируя данную тему, обозначало два важных момента:
— во-первых, цифровой рубль действительно может быть использован как ещё один способ расчёта, но он ничего не отменяет и не изменяет в существующей системе выплат, хотя может её дополнить;
— во-вторых, расчёты цифровым рублём оставляют «цифровой» след. И хотя Банк России не обсуждает вопрос об «окрашивании» подобных операций для их отслеживания, но теоретически это возможно.
Законопроект о новом виде платёжных средств уже принят в первом чтении и, по словам главы Комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолия Аксакова, есть большая вероятность, что закон будет готов уже в текущем месяце, а в мае банки начнут тестировать цифровую валюту.
Финансовые эксперты утверждают, что цифровые деньги будут интересны обычным россиянам, но их оборот может привести к финансовым потерям коммерческих банков.
Источник в Банке России рассказал Лайфу, что получение выплат в цифровой валюте будет возможно только по заявлению самого гражданина, которому такие выплаты положены. Однако предполагается, что интерес к подобного рода зачислениям будет увеличиваться, так как применение цифрового рубля будет выгодно экономически.
Более подробно о возможной выгоде пояснил депутат Госдумы Александр Толмачёв.
— Цифровой рубль — это универсальный инструмент, очень подходящий для целевых выплат, расходование которых должно быть под контролем. Например, если зачислять детские пособия в цифровых рублях, то их можно закодировать таким образом, что получатели смогут расплатиться ими только на нужды детей, а не на что-то постороннее.
А вот адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Шагин пояснил, что цифровой рубль может быть выгоден и пенсионерам, особенно если у них есть долги либо спор с коммунальщиками.
— Для пенсионеров ценность цифрового рубля — в возможности настроить все зачисления таким образом, чтобы выделить остаток, который в любом случае не может быть взыскан в счёт погашения долга. Несмотря на то что в РФ действует закон о защите прожиточного минимума (закон № 234-ФЗ. — Прим. Лайфа), взыскатели долгов научились его обходить, предъявляя исполнительные листы напрямую в банк должника или в Пенсионный фонд. При наличии выплат в цифровых рублях списывать всё до копейки уже не смогут.
Во-первых, цифровые рубли будут размещаться в индивидуальных «кошельках» непосредственно в Центробанке, а не на счетах в коммерческих банках. Платежи между разными «кошельками» будут вестись бесплатно или с минимальными комиссиями, очевидно ниже, чем переводы между банками сейчас.
Тут очевидны потери для банков, но плюс для обычных граждан.
Во-вторых, ЦБ сможет следить за всеми переводами цифровой валюты и при желании автоматически останавливать подозрительные трансакции, рассматривая их как мошеннические. В этом случае те, кто не имеет «серых» расчётов, окажутся в плюсе, а кто получает оплату своей работы или услуг без договора просто «на карту», те могут пострадать.
В-третьих, владелец «кошелька» может заранее прописать условия использования своих цифровых средств (окрасить), например, только на оплату продуктов, только для ипотеки
Логично, что чем меньше рублей пройдёт через коммерческие банки, тем меньше эти учреждения заработают на комиссиях и обороте чужих денег.
— «Окрашенные» рубли могут быть очень хороши для россиян в бытовой практике, например, эти деньги можно перечислить на «кошелёк» ребёнка-школьника или родителя-пенсионера и контролировать, на что они тратятся. Удобно пользоваться цифровым рублём будет и при сделках с недвижимостью, так как условия движения средств только при регистрации сделки можно прописать при перечислении, — поясняет Владимир Ковалёв, аналитик TeleTrade.
С тем, что цифровой рубль — это выгодная система расчётов для многих категорий россиян, согласен и член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
— При использовании цифрового рубля банки больше не смогут использовать средства граждан, кредитные учреждения будут лишь предоставлять доступ к платформе Центробанка, и, по сути, это дополнительная защита как от мошенников, так и от неправомерных либо ошибочных списаний средств со счетов физлиц. При этом удешевление операций в связи с отменой банковских комиссий прежде всего должны почувствовать самые малообеспеченные россияне.
Для справки: аналитики компании «Яков и партнёры» (бывший McKinsey) подсчитали, что банки могут потерять до 250 млрд рублей за пять лет после запуска цифрового рубля, а магазины будут выигрывать по 80 млрд рублей в год.