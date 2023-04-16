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10:00 (мск), источник: РБК

Германия отключила последние три АЭС

В ночь на 16 апреля были закрыты АЭС Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии.

Источник: AP 2022

Германия отключила последние три работающие атомные электростанции, сообщает ZDF.

В ночь на воскресенье, 16 апреля, были закрыты АЭС Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии. Последним из трех был остановлен реактор Neckarwestheim.

В Берлине, Мюнхене и земле Баден-Вюртемберг сотни противников атомной энергии вышли на улицы, чтобы отпраздновать остановку реакторов.

В 1961 году исследовательская атомная электростанция «Каль» в баварском Гросвельцхайме впервые подала электроэнергию в общественную сеть. В середине 1970-х в ФРГ начались протесты против строительства АЭС. После победы на выборах в бундестаг 1998 года СДПГ и зеленые поставили цель отказаться от ядерной энергетики. В 2002 году это было закреплено законодательно. Для АЭС был установлен общий срок эксплуатации около 32 лет, последняя станция должна была закрыться в 2022 году.

После прихода к власти канцлер Ангела Меркель в 2009 году вновь продлила срок эксплуатации 17 АЭС. Окончательное решение об отказе было принято правительством Меркель после катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году. Последние три атомные электростанции — Isar 2, Emsland и Neckarwestheim 2 — должны были окончательно отключить от сети в конце прошлого года. Однако из-за военных действий на Украине и энергетического кризиса срок остановки реакторов был перенесен на весну этого года.

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