В Финляндии заработал крупнейший в Европе ядерный реактор

В Финляндии на полную мощность заработал новый ядерный реактор «Олкилуото-3», третий энергоблок атомной электростанции «Олкилуото», расположенной на западе страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление оператора реактора Teollisuuden Voima.
Согласно ему, новый реактор будет удовлетворять около 14% потребностей Финляндии в электроэнергии, снижая необходимость энергетического импорта из Швеции и Норвегии. Ожидается, что «Олкилуото-3» проработает как минимум 60 лет.
«Производство на Olkiluoto 3 стабилизирует цены на электроэнергию и сыграет важную роль в переходе Финляндии к “зеленой” энергетике», — заявил генеральный директор Teollisuuden Voima Ярмо Танхуа.
«Олкилуото-3» — крупнейший ядерный реактор в Европе мощностью 1,6 гигаватт. Это первый новый реактор в Финляндии за больше чем 40 лет и первая новая АЭС в Европе за последние 16 лет, отмечает Reuters.
Строительство реактора началось 18 лет назад, а его запуск неоднократно откладывался. Изначально предполагалось, что энергоблок заработает в 2009 году, но этого не произошло из-за технических проблем. В марте прошлого года «Олкилуото-3» начала поставлять энергию в национальную энергосистему Финляндии в тестовом режиме, чтобы заработать в полную мощность через четыре месяца. Но вместо этого произошла череда поломок и непредвиденных отключений, на устранение которых ушли месяцы, пишет Reuters.
Запуск реактора способствует энергобезопасности страны, которая перестала получать электроэнергию из России еще в мае прошлого года. Российская «Интер РАО» тогда заявила, что прекратит экспорт из-за неоплаты прошлых поставок. В Хельсинки пообещали заместить российскую энергию за счет роста импорта из Швеции и наращивания внутреннего производства.
Вскоре после этого «Газпром» прекратил поставки в Финляндию газа. Финская Gasum отказалась платить за российское топливо в рублях.