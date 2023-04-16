Четыре добровольца целый год проживут в симуляторе Марса Эксперимент должен показать, способны ли люди в принципе выдержать условия жизни на Красной планете
Фоторепортажи
10В Венеции почти пересохли каналы
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
15:06 (мск), источник: Forbes

В Финляндии заработал крупнейший в Европе ядерный реактор

В Финляндии на полную мощность заработал крупнейший в Европе ядерный реактор, строительство которого велось последние 18 лет. По словам оператора, реактор обеспечит 14% энергопотребностей страны, которая перестала получать электроэнергию из России еще в мае прошлого года.

Источник: AFP 2022

В Финляндии на полную мощность заработал новый ядерный реактор «Олкилуото-3», третий энергоблок атомной электростанции «Олкилуото», расположенной на западе страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление оператора реактора Teollisuuden Voima.

Согласно ему, новый реактор будет удовлетворять около 14% потребностей Финляндии в электроэнергии, снижая необходимость энергетического импорта из Швеции и Норвегии. Ожидается, что «Олкилуото-3» проработает как минимум 60 лет.

«Производство на Olkiluoto 3 стабилизирует цены на электроэнергию и сыграет важную роль в переходе Финляндии к “зеленой” энергетике», — заявил генеральный директор Teollisuuden Voima Ярмо Танхуа.

«Олкилуото-3» — крупнейший ядерный реактор в Европе мощностью 1,6 гигаватт. Это первый новый реактор в Финляндии за больше чем 40 лет и первая новая АЭС в Европе за последние 16 лет, отмечает Reuters.

Строительство реактора началось 18 лет назад, а его запуск неоднократно откладывался. Изначально предполагалось, что энергоблок заработает в 2009 году, но этого не произошло из-за технических проблем. В марте прошлого года «Олкилуото-3» начала поставлять энергию в национальную энергосистему Финляндии в тестовом режиме, чтобы заработать в полную мощность через четыре месяца. Но вместо этого произошла череда поломок и непредвиденных отключений, на устранение которых ушли месяцы, пишет Reuters.

Запуск реактора способствует энергобезопасности страны, которая перестала получать электроэнергию из России еще в мае прошлого года. Российская «Интер РАО» тогда заявила, что прекратит экспорт из-за неоплаты прошлых поставок. В Хельсинки пообещали заместить российскую энергию за счет роста импорта из Швеции и наращивания внутреннего производства.

Вскоре после этого «Газпром» прекратил поставки в Финляндию газа. Финская Gasum отказалась платить за российское топливо в рублях.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Во имя точности: 10 самых сложных моделей часов на выставке Watches & Wonders 2023
Райффайзенбанк объяснил снятие своих вывесок в Москве «актуальными потребностями»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика