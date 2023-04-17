РФ стремительно наращивает экспорт бензина

Экспорт бензина с начала года и по середину апреля увеличился на 38%, до порядка 1,8 млн тонн, рассказали источники «Ъ», знакомые со статистикой. За этот период производство увеличилось до 11,8 млн тонн, что превосходит прошлогодние показатели на 5%, а запасы бензина на НПЗ и нефтебазах превысили 2 млн тонн. Биржевая стоимость бензина возобновила рост лишь на прошлой неделе, а до этого снижалась на фоне профицита товара, несмотря на рост нетбэка (см. «Ъ» от 10 апреля).
С 5 февраля ЕС и страны G7 ввели потолок цен для экспорта российских нефтепродуктов, который предполагает два предельных уровня цен: $100 за баррель для бензина и дизтоплива и $45 за баррель для нафты и темных нефтепродуктов. Судовладельцам и страховым компаниям запрещено оказывать услуги по перевозке российских нефтепродуктов по контрактам, не предусматривающим условия предельной цены.
По данным Reuters, рост экспорта бензина в первом квартале произошел за счет увеличения поставок в африканские страны (812 тыс. тонн), в частности, Нигерию, Тунис и Ливию, на первую из них пришлась основная доля в 488 тыс. тонн.
По информации источников «Ъ», в начале года нафта торговалась выше установленного для нее потолка в $45 за баррель, из-за чего российские поставщики могли бы понести потери при ее экспорте. Согласно сведениям Reuters, это привело к распространению практики смешивания нафты с бензином, что позволяет продавать получившийся продукт по предельной цене в $100 за баррель. Многие рынки в Африке и Латинской Америке, куда сейчас поставляются российские нефтепродукты, менее требовательны к составу топлива, чем прежние покупатели в Европе.
Еще в марте прошлого года российские НПЗ столкнулись с проблемами при экспорте нефтепродуктов из-за санкций ЕС и США против России за начало военных действий на Украине, так как многие зарубежные трейдеры перестали закупать топливо из РФ. В результате из-за затоваривания в марте и апреле 2022 года произошло значительное падение нефтепереработки в РФ. Это заставило российские нефтекомпании перенаправлять поставки в основном в Азию.
До санкций Россия выступала основным поставщиком дизтоплива в Европу, но в феврале ЕС ввел эмбарго и на этот продукт. Однако на отгрузки ограничение пока повлияло незначительно: экспорт дизтоплива из РФ с начала года снизился на 3%, до порядка 9,5 млн тонн, при производстве в 23,8 млн тонн (рост на 7,5%).
Падение было компенсировано ростом поставок на внутренний рынок, а в первой трети апреля экспорт дизтоплива год к году увеличился сразу на 8,5%, до 894 тыс. тонн.
В результате нефтяники в начале апреля наращивали суточную переработку относительно средних значений марта.
Александр Новак, вице-премьер, 28 марта:
«Большинство наших энергетических ресурсов было переориентировано на другие рынки, на рынки дружественных стран».
В целом в РФ нефтепереработка остается выгодной, несмотря на изменение формул демпфера с апреля, считает эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов: НПЗ продолжают получать вполне приемлемую маржу на внутреннем рынке и при экспорте. По его словам, начало действия февральского эмбарго ЕС «вызвало логистические проблемы», но сейчас можно сделать вывод, что нефтяной и нефтепродуктовый экспорт «перенаправлен на другие рынки, пусть и с упущенной выгодой».
Если учесть предварительные апрельские демпферы и экспортные дисконты на нефтепродукты российского происхождения, то бензины намного выгоднее экспортировать, чем продавать их на внутреннем рынке, добавляет господин Турукалов. Поставка на внешние рынки может принести на 10−13 тыс. руб. за тонну больше, чем реализация внутри страны по текущим биржевым ценам. С дизтопливом, уточняет эксперт, сложилась обратная ситуация: биржевые цены выше нетбэка примерно на 8 тыс. руб. за тонну.