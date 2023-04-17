Россия сохранила четвертое место по международным резервам

Национальные регуляторы вновь стали уменьшать золотовалютные резервы. Запасы ЦБ стран мира по итогам февраля сократились на 276,4 миллиарда долларов — до 12,852 триллиона долларов. До этого три месяца показатель рос: в ноябре — на 356,5 миллиарда долларов, в декабре — на 193,1 миллиарда долларов, а в январе — на 148,7 миллиарда долларов.
Сильнее всего в конце зимы сократили резервы Китай (на 56,6 миллиарда долларов), Швейцария (на 31,9 миллиарда долларов) и Франция (на 24,3 миллиарда долларов). Существенно сократили вложения в золотовалютные резервы Япония (на 24,2 миллиарда долларов) и Россия (на 22,8 миллиарда). В топ-10 по этому показателю также вошли Индия, Германия, Таиланд, Италия и Турция.
В то же время 26 стран увеличили вложения в иностранные активы, значительнее всего они выросли у Кувейта (на 4,1 миллиарда долларов), Сингапура (на 2,4 миллиарда долларов) и Новой Зеландии (1,98 миллиарда). В остальных государствах прирост составил менее миллиарда.
Несмотря на эти изменения, топ-5 экономик по объему международных резервов остался прежним. Лидерство сохраняет Китай с показателем в 3,315 триллиона долларов, на втором месте — Япония с 1,226 триллиона долларов, на третьем — Швейцария с 898,2 миллиарда долларов. Россия сохранила за собой четвертое место с показателем в 574,2 миллиарда долларов, Индия осталось пятой с активами в 560,9 миллиарда долларов.
В десятку по-прежнему входят Саудовская Аравия (452,6 миллиарда долларов), Гонконг (429,1 миллиарда долларов), Южная Корея (425,3 миллиарда долларов) и Бразилия (328,1 миллиарда долларов). Единственным новичком в топ-10 стал Сингапур, который с активами в 294,1 миллиарда долларов вытеснил с десятого места Германию.
В конце марта Банк России впервые с введения санкций возобновил публикацию данных о структуре золотовалютных резервов. Так, на 1 марта 2023 года международные резервы России составляли 574,247 миллиарда долларов против 617,133 миллиарда годом ранее. Объем иностранной валюты в активах сократился на 8,7 процента, до 410,65 миллиарда долларов, ее доля уменьшилась с 72,4 до 71,5 процента. Запасы монетарного золота в международных резервах России на 1 марта составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны).
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в том числе заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год.