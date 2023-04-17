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13:28 (мск), источник: © РИА Новости

Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов с Украины

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Словакия приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины, сообщил премьер-министр Эдуард Хегер в Facebook*.

Источник: Reuters

«Сегодня по этой теме будет проведено заседание рабочей группы», — добавил он.

На прошлой неделе Словакия предложила запустить механизм в рамках ЕС, который бы мог помочь Украине покупать собственную пшеницу, чтобы она не попадала на европейский рынок. Это предложение поддержали Польша, Венгрия, Чехия, Болгария и Румыния.

Министерство сельского хозяйства Словакии также сообщало, что не рекомендует ввоз украинского зерна и продуктов из него после обнаружения в одной из партий пестицида, который может негативно повлиять на здоровье людей. Братислава ввела строгий запрет на обработку и выведение на рынок уже имеющегося зерна и муки из него.

Кроме того, в начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка.

Вопрос экспорта украинской пшеницы также поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отмечал глава кабмина, необходимо принять меры, чтобы пшеница из постсоветской республики не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли ситуацией.

В субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Накануне о возможности принятия аналогичного решения заявили в Болгарии.

В конце марта главы правительств некоторых стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна из постсоветской республики, который привел к сильному падению цен на местную сельхозпродукцию.

В письме премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии указали на беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Справка
Что известно о продлении зерновой сделкиЗерновая сделка продлевается на 60 дней на прежних условиях, также подтвержден ее пакетный характер. Об этом сообщил ТАСС во вторник замглавы МИД России Александр Грушко
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