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15:26 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: в Европе и Азии возник переизбыток СПГ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Европе и Азии возник неожиданный переизбыток сжиженного природного газа, сообщило агентство Bloomberg.

Источник: AP 2022

«Похоже, что существует кратковременный избыток газа, который должен поддерживать давление на цены на СПГ в ближайшие несколько недель, что может привести к небольшому снижению контрольных показателей», — отметил энергетический аналитик Bloomberg Intelligence Тэлон Кастер.

По информации журналистов, запасы СПГ пополняются от Южной Кореи до Испании, в основном из-за мягкой зимней погоды и программ по сокращению потребления топлива.

По данным RBC Capital Markets, в Испании, где расположено наибольшее количество терминалов СПГ в Европе, хранилища газа уже заполнены на 85 процентов. Это означает, что национальный рынок может быстро стать перегруженным и повлиять на спотовые цены.

При этом, как подчеркнули в Bloomberg, рынки опасаются, что нынешний переизбыток может оказаться недолгим. Об этом свидетельствуют снизившиеся, но все равно высокие цены на газ, как в Европе, так и в Азии. Текущие показатели цен все еще намного выше среднего значения за последние десять лет.

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