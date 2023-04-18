Как Россия эффективно развивает экспорт и вкладывается в будущее экономики

Популярность российских товаров за границей обеспечивает качество, натуральные ингредиенты в составе и инновационные технологии при производстве. Расширять географию поставок и наращивать их объемы компаниям помогают меры господдержки национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Так, компания «Эмеральд Экотехнологии» из Владимирской области будет производить в ОАЭ системы для очистки воды и производства дезинфицирующих средств совместно с арабским Ghanim Holding.
Благодаря механизму господдержки, компания участвовала в выставке WETEX 2022 в Дубае на коллективном национальном стенде под брендом Made in Russia, где ей удалось подписать контракт на сумму $10 млн.
Другая российская компания, соки и напитки марки Курганской области «Фруктолайн», добралась до центрального Китая. Продукция появилась на полках китайской сети супермаркетов «Мэй и Цзя» в провинции Хунань.
Крупный производитель продуктов глубокой переработки яйца, компания «Лето Групп» Тульской области, одним из первых получил сертификат «Сделано в России» по новой процедуре. Это еще одно подтверждение качества, а также возможность использовать «птичку» Made in Russia как инструмент продвижения на рынках стран ЕАЭС, в Турции и Китае.
Одно из самых масштабных деловых событий в мире, играющих ключевую роль в развитии внешней торговли России — Петербургский международный экономический форум. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня. Узнать больше о промышленности, экономике, науке и культуре Санкт-Петербурга можно со школьной скамьи благодаря не только учебникам, но и занимательной олимпиаде.
Так, с 11 апреля по 15 мая 2023 года на образовательной платформе Учи.ру пройдет всероссийская онлайн-викторина «Открываем Санкт-Петербург» для учеников 1−11 классов. Онлайн-состязание проверит, насколько хорошо российские школьники знакомы с историей и культурой города. Викторина приурочена к 320-летию Санкт-Петербурга и направлена на повышение интереса школьников всей страны к культурно-историческим особенностям развития города. Интерактивные задания викторины проверяют знания истории, культуры, природной среды и современного развития Санкт-Петербурга, и его окрестностей. Некоторые задания содержат познавательные факты о городе для более глубокого понимания вопроса.
В викторину включены вопросы по национальным проектам: «Культура», «Наука и университеты», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда». На сайте викторины будет размещена памятка с описанием мер национальных проектов «Культура» и «Наука и университеты», доступных для школьников. Участие в викторине не требует углубленного знания предметов школьной программы. Задания не только повышают эрудицию и знакомят с удивительной историей северной столицы, которая неразрывно связана с историей России, но и развивают логику, наблюдательность и тренируют память.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» реализуется с 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина и направлен на то, чтобы выйти на международные рынки отечественным производителям.
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