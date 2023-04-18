BlackRock раскритиковал «классическое» сочетание акций и облигаций в портфеле 60 к 40

Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по активам под управлением, предупредила, что считающееся классическим сочетание акций и облигаций в портфеле в пропорции 60 к 40 будет плохо служить инвесторам в долгосрочной перспективе, несмотря на то что оба этих инструмента в этом году показали рост. «Мы думаем, что стратегические размещения средств на пять лет и более, основанные на этих старых предположениях, не отражают новый режим, в котором мы живем, — режим, в котором влиятельные центральные банки в попытке снизить инфляцию повышают процентные ставки, что ведет к рецессии», — говорится в отчете BlackRock (цитата по Financial Times).
Многие управляющие компании придерживаются традиционного подхода к формированию портфеля (60% акций и 40% инструменты с фиксированным доходом) уже более 30 лет, отмечает FT. Этот подход основан на обратной корреляции между облигациями и акциями и предположении, что когда цена одних растет, то других — падает.
Его средняя годовая доходность за десятилетие, закончившееся в декабре 2022 года, составила 6,1%.
Облигации больше не будут обеспечивать такое же преимущество диверсификации, как в течение большей части последних десятилетий, когда они имели тенденцию к росту во время распродажи акций. «Мы не видим возврата к бычьему рынку акций и облигаций», — отмечается в отчете BlackRock.
Инвесткомпания рекомендует инвесторам отказаться от преимущественных вложений в акции и облигации и покупать более широкий спектр активов.
«Быть более гибким» важно в текущей инвестиционной среде, подчеркнул главный глобальный инвестиционный стратег BlackRock Investment Institute Вей Ли. Он отметил, что рост геополитической напряженности, потрясения в банковском секторе и риски, связанные с изменением климата, потребуют более частых корректировок стратегического распределения активов из-за необходимости реагировать на рыночные потрясения и новую информацию.
Предупреждение BlackRock о потенциальных недостатках портфеля 60/40 резко контрастирует с рекомендацией его ближайшего конкурента — компанией Vanguard. В прошлом месяце второй по величине в мире управляющий активами сообщил клиентам, что прогноз эффективности глобального портфеля 60/40 на следующее десятилетие заметно улучшился.
По прогнозу Vanguard, в течение десяти лет портфель 60/40 будет обеспечивать доходность 6,1% в годовом исчислении.
Прогноз, сделанный в конце 2021 года, когда фондовый рынок США находился на близких к историческому максимуму уровнях, предполагал доходность 3,8%.
Акции BlackRock росли 18 апреля на премаркете Нью-Йоркской биржи на 0,06% (до $698,76 за бумагу).