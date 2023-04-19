Нью-Йорк назначил первого в истории «крысиного царя» Им стала бывшая школьная учительниц
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Спецоперация на Украине
03:33 (мск), источник: Известия

ЦБ выявил рост числа нелегальных кредиторов почти в три раза за год

За I квартал 2023-го Центробанк (ЦБ) выявил 1159 субъектов нелегальной деятельности, что на 24,6% больше, чем в аналогичном периоде 2022-го, рассказал в интервью «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Помимо нелегальных кредиторов, форекс-дилеров и финпирамид регулятор теперь учитывает в статистике еще и нелегальных страховщиков, и операторов инвестплатформ.

Источник: Известия

«Самый большой рост был зафиксирован по нелегальным кредиторам. Их было выявлено почти в три раза больше по сравнению с I кварталом 2022-го, а финансовых пирамид — больше всего на 6%», — отметил Валерий Лях.

Взрывной рост наблюдался по показателям миграции нелегалов в онлайн. Так, по словам представителя ЦБ, доля интернет-проектов, то есть тех кредиторов, которые предоставляют услуги только онлайн, составила 42,5%. И это в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Тогда было выявлено 12 интернет-проектов из 171 нелегальных кредиторов, в этом году из 503 нелегальных кредиторов 214 действовали в интернете: предлагали свои услуги в социальных сетях, мессенджерах, через доски объявлений и другими уникальными, даже экзотическими способами», — сказал он.

В ЦБ связывают такой рост, с одной стороны, с действительно существующей тенденцией по увеличению числа нелегальных кредиторов, с другой — с настройкой поисковых систем и алгоритмов регулятора, которые мониторят различные группы, в том числе в соцсетях, доски объявлений, и обнаруживают такие незаконные компании.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЦБ