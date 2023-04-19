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10:19 (мск), источник: Аргументы и факты

Могут ли цифровые рубли сгореть или обнулиться?

У цифровых рублей не будет срока годности, ограничений на расходы, а при отключении электричества с ними ничего не случится.

ЦБ: $ 81.6028   -0.03 € 89.5713   -0.09 ММВБ: $ 81.6575   +0.21 € 89.4900   +0.10
Источник: Reuters

Никакого срока годности у цифровых рублей нет, и сгореть они не могут. Точно так же, как не могут сгореть и безналичные рубли на счетах в банках. Это не бонусные баллы, а одна из трех форм национальной валюты, наряду с наличными и безналичными рублями.

Тратить свои цифровые рубли вы сможете так, как посчитаете нужным. Не будет ситуации, при которой свои цифровые рубли вы сможете потратить только на ограниченный список товаров или услуг.

Ничего не случится с цифровыми рублями, если где-то отключилось электричество или ваш смартфон разрядился. Если выключается электричество, ваши безналичные рубли по-прежнему остаются на счетах в банках. Так же будет и с цифровыми рублями.

Информация о цифровых рублях будет храниться в Банке России. Там предусмотрено резервирование информации о всех операциях, поэтому ваши цифровые рубли надежно защищены.

Справка
Что такое цифровой рубль и как он поможет защититься от мошенниковЦифровой рубль обещает снизить риски коррупции и мошенничества, упростить обход санкций и помочь бизнесу сэкономить на комиссиях банкам.
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