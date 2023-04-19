19 апреля, источник: Аргументы и факты
Как платить по кредиту, если карту заблокировали приставы?
Как быть, если по каким-то обязательствам заемщик должен вносить деньги, но его карты заблокированы, aif.ru разбирался вместе с экспертом.
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Многие россияне для оплаты кредита пользуются ссудным счетом: вносят деньги с основной карты на специальный счет, откуда банк в нужный день их списывает в счет погашения долга. Однако, если человек не выполняет свои обязательства по возврату долга, банк или другой кредитор может обратиться в суд, взыскать задолженность, а исполнять решение суда и принудительно взыскивать деньги будут уже судебные приставы. Наложение ареста на банковские счета должника — основная мера, которую применяют сотрудники ФССП для «поиска» денег.
Как рассказал aif.ru эксперт по работе с долгами Антон Михайлов, бывает, что должникам удается договориться с банком «не показывать» счет сотрудникам ФССП. «Они регулярно передают приставам информацию о тех счетах, которые были открыты ранее, например в момент получения кредитов, а о счете, на который клиент вносит деньги, не информируют. Кредитные организации идут на такую авантюру, потому что заинтересованы в приоритетном порядке получения средств», — объяснил собеседник. Такой способ ухода от обязанности платить по счетам незаконен — на этом Михайлов сделал особый акцент — и должник, и банк должны отдавать себе отчет о возможных последствиях.
Да, можно. Как объяснил эксперт, если у родственника нет никаких ограничений и все хорошо с долгами и кредитами, то клиент может по согласованию с банком привязать чужую карту к ссудному счету и пополнять ее на сумму ежемесячного платежа по кредиту. Кроме того, сейчас банки идут навстречу клиентам и запускают новые сервисы, которые позволяют помогать близким: подключаете дополнительную опцию, и банк, если у клиента нет средств на счете или их не хватает, спишет всю сумму или ее часть со счета человека, который подключил такую возможность.
Как объяснил Михайлов, ссудный счет открывается по каждому кредитному обязательству на должника, но он не является счетом, который принадлежит заемщику, то есть на этот счет не может быть наложен арест. Реквизиты такого счета можно узнать в приложении банка (некоторые банки убрали эту информацию из открытого доступа — прим. эксперта) или при обращении в банк напрямую. После получения реквизитов пополнить ссудный счет наличными деньгами можно в отделении банка или воспользоваться переводом из приложения другого банка. Таким образом, можно миновать все арестованные счета и беспрепятственно погашать кредитное обязательство.