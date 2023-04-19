Ученые выяснили, какие цвета одежды привлекают комаров и мух Даже слепых насекомых может привлечь определенный оттенок
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Главные новости к вечеру 19 апреля
19 апреля, источник: Аргументы и факты

Как платить по кредиту, если карту заблокировали приставы?

Как быть, если по каким-то обязательствам заемщик должен вносить деньги, но его карты заблокированы, aif.ru разбирался вместе с экспертом.

ЦБ: $ 81.6549   +0.05 € 89.3736   -0.20 ММВБ: $ 81.8975   +0.45 € 89.5825   +0.19
Источник: Reuters

Многие россияне для оплаты кредита пользуются ссудным счетом: вносят деньги с основной карты на специальный счет, откуда банк в нужный день их списывает в счет погашения долга. Однако, если человек не выполняет свои обязательства по возврату долга, банк или другой кредитор может обратиться в суд, взыскать задолженность, а исполнять решение суда и принудительно взыскивать деньги будут уже судебные приставы. Наложение ареста на банковские счета должника — основная мера, которую применяют сотрудники ФССП для «поиска» денег.

Может ли банк не передавать информацию о счетах приставам?

Как рассказал aif.ru эксперт по работе с долгами Антон Михайлов, бывает, что должникам удается договориться с банком «не показывать» счет сотрудникам ФССП. «Они регулярно передают приставам информацию о тех счетах, которые были открыты ранее, например в момент получения кредитов, а о счете, на который клиент вносит деньги, не информируют. Кредитные организации идут на такую авантюру, потому что заинтересованы в приоритетном порядке получения средств», — объяснил собеседник. Такой способ ухода от обязанности платить по счетам незаконен — на этом Михайлов сделал особый акцент — и должник, и банк должны отдавать себе отчет о возможных последствиях.

Можно ли использовать карту родственника для оплаты кредита?

Да, можно. Как объяснил эксперт, если у родственника нет никаких ограничений и все хорошо с долгами и кредитами, то клиент может по согласованию с банком привязать чужую карту к ссудному счету и пополнять ее на сумму ежемесячного платежа по кредиту. Кроме того, сейчас банки идут навстречу клиентам и запускают новые сервисы, которые позволяют помогать близким: подключаете дополнительную опцию, и банк, если у клиента нет средств на счете или их не хватает, спишет всю сумму или ее часть со счета человека, который подключил такую возможность.

Можно ли внести деньги на ссудный счет напрямую?

Как объяснил Михайлов, ссудный счет открывается по каждому кредитному обязательству на должника, но он не является счетом, который принадлежит заемщику, то есть на этот счет не может быть наложен арест. Реквизиты такого счета можно узнать в приложении банка (некоторые банки убрали эту информацию из открытого доступа — прим. эксперта) или при обращении в банк напрямую. После получения реквизитов пополнить ссудный счет наличными деньгами можно в отделении банка или воспользоваться переводом из приложения другого банка. Таким образом, можно миновать все арестованные счета и беспрепятственно погашать кредитное обязательство.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Опасности наркоза. Кому нельзя лечить зубы «во сне»
Можно ли детям есть шашлык и с какого возраста?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
валюта