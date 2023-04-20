Bloomberg узнал о новом налоге для уходящих из России компаний

Зарубежные компании, намеревающиеся покинуть российский рынок, тоже будут обязаны заплатить разовый сбор со сверхприбыли, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, это может учитываться при продаже бизнеса. Как отмечает Bloomberg, сейчас разрешения на выход с российского рынка ожидают Volkswagen, UniCredit, Raiffeisen Bank International и др.
РБК направил запрос в Минфин.
Сейчас иностранные компании для выхода с рынка России обязаны получить разрешение специальной комиссии Минфина.
По словам источников РБК, ведомство опирается на четыре критерия:
Разовый взнос с российских фирм в правительстве начали обсуждать, так как «финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс», говорил вице-премьер Андрей Белоусов. Сбор уплатят все компании с чистой доналоговой прибылью более 1 млрд руб. за 2021−2022 годы, кроме предприятий нефтегазового, угольного секторов, малого и среднего бизнеса, Минфин планирует собрать таким образом в бюджет 300 млрд руб.
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) идею не поддержали, предложив в качестве альтернативы инвестировать в соцпроекты, повысить налог на прибыль на 0,5 п.п., развивать государственно-частное партнерство. Но Министерство финансов не одобрило идею повышения налогов.
Михаил Добрунов при участии Ивана Ткачева