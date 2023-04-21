Грузинский банк пригрозил закрыть счета из-за санкций против России

Крупнейший банк Грузии TBC разослал клиентам предупреждение о закрытии счетов в случае нарушения санкций против России, говорится в сообщении на сайте финансового учреждения. Получение такой рассылки подтвердил РБК один из клиентов банка с российским паспортом.
Банк напомнил, что в феврале прошлого года США, ЕС и Великобритания ввели ограничения в отношении Москвы, которые затрагивают операции и сделки физических и юридических лиц. Санкции включают, в частности, замораживание активов, ограничение доступа к финансовым ресурсам, экспортные ограничения. «Обращаем ваше внимание, что если банк выявит транзакцию с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления», — говорится в сообщении.
В декабре прошлого года издание Paper Kartuli писало, что десятки россиян столкнулись с закрытием счетов в Bank of Georgia. Издание привело скриншот переписки клиента со службой поддержки, в которой сотрудник объясняет это «внутренней политикой банка».
О «принудительном закрытии счетов» граждан России и Белоруссии также сообщал в своем телеграм-канале проживающий в Грузии российский блогер Николай Левшиц. По его словам, мера коснулась счетов, открытых от трех месяцев до четырех лет назад. С их закрытием столкнулись граждане «многих стран», писал Левшиц. Поводом были в том числе операции с криптовалютами, подозрительная активность и «вызывающие сомнения» переводы. Менеджер Bank of Georgia по связям со СМИ Нини Попхадзе в разговоре со «Sputnik Грузия» сослалась на «политику и решение банка». Представитель банка уточнил «Коммерсанту», что закрытие счетов затронуло некоторых клиентов «вне зависимости от их гражданства».
На прошлой неделе компания Main Partner Trust, оказывающая юридические, финансовые и бухгалтерские услуги на Кипре, сообщила, что клиентам крупнейшего кипрского банка Bank of Cyprus стали рассылать уведомления о закрытии счетов. Поводом назывались налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, удаленная работа на российские компании, а также «нетипичный» вид на жительство. Позднее в банке уточнили РБК, что уведомление получили около 4 тыс. клиентов с российским паспортом. Речь идет о гражданах, не являющихся резидентами стран ЕС. Всего по состоянию на 31 декабря 2022 года только 3% депозитов в Bank of Cyprus принадлежали клиентам из России и Белоруссии.