07:17 (мск), источник: Известия
С чумным видом: производителей свинины проверят в связи с распространением АЧС
В Минсельхозе и в правительстве обеспокоены распространением заболевания.
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Из-за массовых случаев африканской чумы свиней (АЧС) в России начались внеплановые проверки производителей, сообщили «Известиям» в Минсельхозе. С начала года в стране выявили 30 вспышек заболевания. В ведомстве ситуацию охарактеризовали как «стабильно напряженную». Ранее обращение в министерство и Россельхознадзор направила Общественная потребительская инициатива с просьбой усилить контроль за ветеринарными документами, а также ужесточить ограничительные меры в регионах, где болезнь была обнаружена.
Как сообщили «Известиям» в Минсельхозе, в России возобновлены внеплановые проверки бизнеса в связи с АЧС.
— Ситуация с АЧС в стране остается стабильно напряженной. Широкое распространение АЧС в Европе, циркуляция возбудителя среди диких животных и значительное число хозяйств с низким уровнем биологической защиты требует постоянного мониторинга обстановки, — пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства.
Там отметили, что сегодня такую работу проводит государственная ветеринарная служба.
— Вопрос обеспечения эпизоотического благополучия территории РФ по АЧС находится на постоянном контроле в правительстве и Минсельхозе. Это предмет обсуждения на заседаниях постоянно действующей противоэпизоотической комиссии правительства, — уточнили в Минсельхозе.
В министерстве подчеркнули, что в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 постановления правительства № 336 основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия без согласования с органами прокуратуры могут быть поручения президента РФ, главы кабмина, вице-премьеров, а также требование прокурора. Ранее указания возобновить такие проверки в связи с АЧС дала вице-премьер Виктория Абрамченко.
— Таким образом, внеплановые проверки бизнеса в текущем году возобновлены, — подчеркнули в министерстве. Там также отметили, что в настоящее время правительство разработало план мероприятий по совершенствованию системы ветеринарной безопасности РФ. В него включили комплекс мероприятий для предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных.
— Контроль за оформлением ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) также обеспечен. Россельхознадзор постоянно проводит мониторинг их оформления. Кроме того, Минсельхозом подготовлены индикаторы риска нарушения требований оформления ВСД, — добавили в ведомстве.
«Известия» направили запросы в правительство и Россельхознадзор с просьбой оценить проблему распространения АЧС.
Справка «Известий»
Африканская чума свиней — вирусное заболевание, которое поражает домашних свиней и диких кабанов. В острой форме оно убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет. Первая вспышка АЧС в России была зафиксирована в 2007 году.
В середине апреля обращение в адрес Минсельхоза с предложением усилить меры контроля в связи с АЧС направил глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов. По его словам, ситуация тревожная. По данным Россельхознадзора на 10 апреля, с начала года выявили 30 активных вспышек АЧС: 16 — среди домашних свиней, 14 — среди диких кабанов.
— Всё это логически увязывается с биолабораториями, которые сегодня действуют в том числе на территории Украины. Чума вполне может быть использована как экономическое оружие против нашей страны с учетом того, что западные страны открыто заявили о желании причинить нам экономический вред, — полагает общественник.
— Именно поэтому на вспышки этого заболевания нужно обращать пристальное внимание, и никакие меры тут не будут избыточны, — пояснил Олег Павлов.
В документе, направленном в Минсельхоз, он также предлагает возобновить внеплановые проверки бизнеса, который занимается разведением и убоем свиней. Кроме того, установить карантин на территориях в радиусе до 120 км от выявляемых очагов АЧС, а также усилить контроль за оформлением ветеринарных документов.
По данным Национального союза свиноводов, по итогам 2022 года потребление мяса этих животных в России стало рекордным за последние 30 лет. Его доля достигла 37,5%. Эксперты объяснили это наименьшим ростом цен на этот продукт.
— Проблема чумы, к сожалению, долговременная. Надеяться на то, что ее можно быстро искоренить, неправильно. Пока это не получилось ни у одной страны, — пояснил «Известиям» генеральный директор союза Юрий Ковалев.
По его словам, в настоящее время власти разработали меры по противостоянию распространения этого заболевания. Среди них: присвоение предприятиям своего уровня биобезопасности, плановое снижение численности диких кабанов, усиление контроля за личными подсобными хозяйствами, которые сегодня остаются самым слабым звеном, добавил эксперт.
По словам Юрия Ковалева, сейчас Минсельхоз получил право разработать ветправила содержания свиней, которые будут обязательными для частных хозяйств. В этом году также вступает поправка об обязательном учете и маркировании животных. Но только совокупность всех мер поможет сдерживать распространение этого заболевания, отметил эксперт.