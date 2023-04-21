В Duracell Russia подтвердили прекращение бизнеса в России

«Это подлинное письмо, но я не смогу дать никаких комментариев. Экологические проекты останутся, мы сейчас проговариваем детали», — сказал Коротаев.
Ранее обращение Коротаева опубликовал Telegram-канал Mash. После этого представитель одного из официальных дилеров компании — ООО «Колорс груп», работает под брендом DuracellShop — сообщил, что такое письмо организация не получала. Также там заявили, что продолжают получать товары от Duracell. Помимо этого петербургский официальный дилер компании, торговая сеть «Мастер», тоже не получала уведомлений о прекращении работы дистрибутора.
«Уважаемые бизнес-партнеры, настоящим ООО “ДЮРАСЕЛЛ РАША” выражает вам [бизнес-партнерам] свое почтение и с большим сожалением сообщает о том, что наши акционеры сообщили об уходе с российского рынка и прекращении бизнеса Duracell в России в соответствии с российскими законами и правилами», — говорится в тексте письма.
Руководитель Duracell в России также попросил партнеров предоставить документы для проведения заключительных расчетов.