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04:42 (мск), источник: © РИА Новости

Крупнейший Duty Free в Шереметьево откроется 24 апреля

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Самый крупный магазин Duty Free в международном терминале С аэропорта «Шереметьево» откроется в понедельник, 24 апреля, свидетельствует объявление в зоне вылета.

Источник: © РИА Новости

Объявление на решетчатых заграждениях, которыми обнесен сейчас магазин, гласит: «Открытие магазина 24 апреля 2023. К вашим услугам магазины, расположенные в центральной зоне терминала и рядом с выходами на посадку 126−129. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

Ранее в пресс-службе «Шереметьево» РИА Новости сообщали, что магазин возобновит работу в конце апреля. Источник агентства утверждал, что Duty Free закрыт в рамках реорганизации на фоне проблем с поставками и ассортиментом.

Полки магазина пусты, однако названия международных брендов за сутки до открытия над полками остаются прежними. При этом в других частях терминала работают отдельные бутики одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики.

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