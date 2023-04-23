В фотоловушку заповедника в Приморье попал леопард Папы Римского На кадрах хищник лакомится добычей.
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Спецоперация на Украине
08:15 (мск), источник: © РИА Новости

Эксперт рассказал, чем грозит просрочка по займу

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Просрочка по займу всего в один-три дня грозит заемщику штрафом и общением с коллекторами, однако такой срок сильно не отразится на кредитной истории, прокомментировал РИА Новости генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков.

Источник: © РИА Новости

«Скорость наступления последствий (после просрочки по ссуде — ред.) напрямую зависит от типа кредитного продукта. Скажем, в случае с МФО… заём уходит в просрочку уже на следующий день после невыплаты… С первого дня просрочки начисляются штрафы и звонят коллекторы, но на кредитной истории это сильно не отразится… У банков та же система», — сообщил Петков, отметив, что закон не устанавливает четкие сроки, когда наступают последствия, они зависят от политики кредитора.

При этом просрочка в 1−3 дня некритична и считается технической, в том числе потому, что может наступить из-за медленного перевода денег банком между счетами клиента и МФО. Если такая ситуация произошла как раз из-за задержки банка, клиент может оспорить просрочку долга, и она не отразится в кредитной истории, и не будет штрафов, указывает Петков.

Штраф — первое последствие просрочки займа. Его размер зависит от типа кредита, и того, продолжают ли во время задержки платежа начисляться проценты на сумму долга. Кроме того, заёмщика ждёт взаимодействие с коллекторами — колл-центром кредитора или сторонним агентством, говорит эксперт. Каждая служба взыскания использует свои методы, но легальные коллекторы соблюдают закон, запрещающий применять к должнику насилие и устанавливающий регламент для звонков, писем и личных встреч.

Также на этом этапе заемщику предлагают разные способы урегулировать просроченную задолженность. Если должник не идёт на контакт, банк или МФО передает дело в суд. Затем федеральная служба судебных приставов может начать исполнительное производство, уточняет эксперт. При неимении у заемщика возможности расплатиться по долгам, он сам или кредитор могут инициировать банкротство. После этого ему 5 лет запрещено кредитоваться, а повторно стать банкротом можно только через 10 лет, отметил Петков.

Страдает от просрочки по ссуде и кредитная история, так как туда попадает запись о пропущенном платеже. Из-за этого могут отказать в новом займе, выдать меньше денег или назначить выше процент. Однако исправить кредитную историю можно. Во-первых стоит сотрудничать с кредитором и не игнорировать его. Во-вторых, в кредитной истории должны появиться новые положительные записи. «Сделать это можно, оформив и вовремя погасив несколько кредитов, последовательно увеличивая их сумму. Обычно для этой цели хорошо подходят микрозаймы», — заключил Петков.

Справка
Что такое цифровой рубль и как он поможет защититься от мошенниковЦифровой рубль обещает снизить риски коррупции и мошенничества, упростить обход санкций и помочь бизнесу сэкономить на комиссиях банкам.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Штаты поставили России ядерный ультиматум
'Это оружие изменит расклад'. США решили помочь Украине 'достать до Крыма'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта