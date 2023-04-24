США «подорвались» на финансовой бомбе, которую готовили России

«Снижение статуса Америки в торговле является объективным результатом развития глобальной рыночной конкуренции. Однако из-за давления США начали практиковать торговый протекционизм и продвигать волну “антиглобализма”», — отмечается в статье.
Как пишет CCTV, падение статуса США в международной торговле означает, что доллар потерял незаменимость, а своими протекционистскими мерами Вашингтон лишь подталкивает другие страны к сокращению использования американской валюты.
При этом начавшееся в 2017 году снижение мировых долларовых резервов «ничему не научило» США, и, опираясь на свое доминирующее положение, они пошли еще дальше и превратили финансовую систему в «оружие».
«В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже удар этой “финансовой бомбы” не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара», — отмечает CCTV.
Страны, не осмеливавшиеся действовать открыто из-за страха возмездия со стороны Вашингтона, осознали как минимум две вещи. «Во-первых, активы в долларах — бомба замедленного действия, которую Соединенные Штаты могут использовать для нападения на другие страны в любой момент. Во-вторых, месть со стороны США можно пережить», — указывается в материале.
В результате страны будут укреплять свою автономию и активно стремиться к диверсификации активов, чтобы обеспечить собственную экономическую безопасность. «“Последний слой бумаги”, поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету», — резюмирует CCTV.
Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин, процесс дедолларизации запущен, рано или поздно доминированию этой валюты придет конец. «Конечно, позиции доллара сильны в мировой экономике, конечно, существует целый ряд зависимостей. Доллар не только финансовый инструмент», — отметил он. Однако, по словам замглавы МИД, ряд стран памятуют о рисках и опасениях, связанных с долларом.