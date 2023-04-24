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08:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Южная Корея расширит ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию

Южная Корея решила с пятницы, 28 апреля, расширить список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение у правительства, с 57 до 798 позиций. Об этом сообщило министерство торговли промышленности и энергетики страны, передает РИА Новости.

Источник: Reuters

В ограничительный список добавлена 741 позиция, в том числе товары для сталелитейной и химической отраслей, автомобилестроения, промышленное и строительное оборудование, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них.

Министерство представило проект изменения документа 24 февраля и за прошедшие два месяца провело все необходимые для изменений законодательные процедуры. Получившим разрешение на экспорт до 27 апреля компаниям снова подавать документы не придется.

В марте 2022 года Южной Корее удалось добиться исключения из антироссийских санкций США, однако при этом республика обязуется ввести свои экспортные ограничения против Москвы. Страна собственными санкциями в обход правила прямого иностранного продукта (FDPR), предполагающего получение лицензии американского правительства перед отправкой в Россию товаров, которые производятся за рубежом с использованием американских технологий, поддерживает ограничения против Москвы.

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