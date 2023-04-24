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18:47 (мск), источник: Forbes

Силуанов назвал сроки выпуска цифрового рубля в обращение

Цифровой рубль будет выпущен в обращение до конца 2023 года после принятия нужных законов, заявил министр финансов Антон Силуанов. Пока пакет законопроектов о цифровом рубле принят только в первом чтении и с тех пор не продвинулся. ЦБ из-за неготовности законов отложил начало тестирования технологии на реальных клиентах, которое планировалось начать в апреле. Сам ЦБ ожидает, что эксперимент продлится «точно до конца 2023 года».

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Источник: Башинформ

Банк России запустит цифровой рубль в обращение до конца 2023 года, заявил министр финансов Антон Силуанов, его цитирует «РИА Новости».

«Сейчас развиваем цифровой рубль. Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль», — отметил министр. Он добавил, что с цифровым рублем можно будет отследить все транзакции и «деньги налево не уйдут уже». Цифровые валюты можно будет использовать и для трансграничных расчетов, сообщил Силуанов.

Законопроект о цифровом рубле прошел пока только первое чтение: Госдума одобрила его 16 марта. Пакет законов может быть принят в апреле 2023 года и в мае уже вступить в силу, говорил в марте председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако к 24 апреля один из законопроектов никак с первого чтения не продвинулся, а по второму 19 апреля изменили срок представления поправок — с 14 апреля на 19 мая 2023 года.

Центробанк, который будет оператором платформы цифрового рубля, в феврале объявил о начале ее тестирования вместе с участниками рынка и первых результатах работы. С 1 апреля ЦБ планировал тестирование на реальных клиентах банков, но 22 марта сообщил, что перенес запуск проекта из-за неготовности законов.

Пилот с реальными цифровыми рублями начнется сразу, как будет принята законодательная и нормативная база, заявил тогда регулятор.

20 апреля директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что пилот с реальными деньгами продлится «пока по планам точно до конца 2023 года», хотя жестких сроков нет: все будет зависеть от того, как будет проходить пилот и какое количество банков к нему дополнительно присоединится. «Нам важна не скорость, а качество. Необходимо отточить все операции, чтобы в итоге людям было удобно, комфортно и понятно, как пользоваться цифровыми рублями», — отметила Бакина.

Цифровой рубль станет новой формой российской валюты, выпускаемой в дополнение к наличным и безналичным рублям.

Он будет храниться на цифровом кошельке в ЦБ. Цифровой рубль будет выполнять все три функции денег: как средства платежа, меры стоимости и средства сбережения.

Справка
Что такое цифровой рубль и как он поможет защититься от мошенниковЦифровой рубль обещает снизить риски коррупции и мошенничества, упростить обход санкций и помочь бизнесу сэкономить на комиссиях банкам.
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