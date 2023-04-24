Силуанов назвал сроки выпуска цифрового рубля в обращение

Банк России запустит цифровой рубль в обращение до конца 2023 года, заявил министр финансов Антон Силуанов, его цитирует «РИА Новости».
«Сейчас развиваем цифровой рубль. Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль», — отметил министр. Он добавил, что с цифровым рублем можно будет отследить все транзакции и «деньги налево не уйдут уже». Цифровые валюты можно будет использовать и для трансграничных расчетов, сообщил Силуанов.
Законопроект о цифровом рубле прошел пока только первое чтение: Госдума одобрила его 16 марта. Пакет законов может быть принят в апреле 2023 года и в мае уже вступить в силу, говорил в марте председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако к 24 апреля один из законопроектов никак с первого чтения не продвинулся, а по второму 19 апреля изменили срок представления поправок — с 14 апреля на 19 мая 2023 года.
Центробанк, который будет оператором платформы цифрового рубля, в феврале объявил о начале ее тестирования вместе с участниками рынка и первых результатах работы. С 1 апреля ЦБ планировал тестирование на реальных клиентах банков, но 22 марта сообщил, что перенес запуск проекта из-за неготовности законов.
Пилот с реальными цифровыми рублями начнется сразу, как будет принята законодательная и нормативная база, заявил тогда регулятор.
20 апреля директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что пилот с реальными деньгами продлится «пока по планам точно до конца 2023 года», хотя жестких сроков нет: все будет зависеть от того, как будет проходить пилот и какое количество банков к нему дополнительно присоединится. «Нам важна не скорость, а качество. Необходимо отточить все операции, чтобы в итоге людям было удобно, комфортно и понятно, как пользоваться цифровыми рублями», — отметила Бакина.
Цифровой рубль станет новой формой российской валюты, выпускаемой в дополнение к наличным и безналичным рублям.
Он будет храниться на цифровом кошельке в ЦБ. Цифровой рубль будет выполнять все три функции денег: как средства платежа, меры стоимости и средства сбережения.