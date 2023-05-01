11:15 (мск),
Приоритетное направление: что помогает активному развитию науки на Дальнем Востоке
Как меры государственной поддержки способствуют открытиям российских ученых.
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Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» по всей стране активно развивается наука. Не стал исключением и Дальний Восток. Здесь открываются селекционно-семеноводческие и научно-образовательные центры, строятся современные кампусы, реализуется программа поддержки вузов «Приоритет-2030» и др.
Каких же научных высот благодаря такой поддержке успели достичь дальневосточные ученые?
До 2030 года нацпроект «Наука и университеты» поможет создать сеть из 25 современных кампусов. Это позволит подготовить квалифицированные кадры и увеличить долю тех, кто систематически обучается науке, а также молодых преподавателей и ученых.
Так, в Южно-Сахалинске построят ультрасовременный кампус Он будет включать учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотеку, зал собраний на 700 мест, общественно-деловые пространства и даже оранжерею. Строительство планируется завершить в 2026 году.
В этом комплексе будут обучаться порядка 1,5 тысяч студентов и работать 250 преподавателей. Появление такого кампуса на Сахалине, несомненно, усилит научный потенциал региона.
В 2021 году в России была запущена самая масштабная государственная программа поддержки университетов — «Приоритет 2030». В текущем году в программе принимают участие 132 университета более чем из 50 субъектов страны. Более 60% участников программы — региональные вузы. В 2022 году был запущен дальневосточный трек программы — в этом году в нем участвуют уже 12 университетов Дальнего Востока.
Благодаря программе в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) ученые запустили производство биологически активных добавок (БАД) на основе местного сырья. На базе нового производства ищут вещества с перспективными фармакологическими свойствами, готовят сырье, разрабатывают состав и упаковку препаратов. Мощность участка рассчитана на 100 единиц продукции в неделю, а БАДы могут выпускаться в форме капсул, порошков или сиропов.
Это исключительный опыт и для студентов: запуск помог им наблюдать за процессом на всех стадиях, от развития научной идеи до создания готового продукта.
Уже разработано несколько уникальных препаратов: «Селенмар» на основе ламинарии, помогающий восполнить дефицит важнейшего для человека микроэлемента — селена; «Пектиновый нектар», устраняющий последствия различных отравлений, и еще один препарат на основе дальневосточных водорослей — «ПолиСОС». Он выводит из организма радионуклеиды и ликвидирует последствия пищевого отравления, а также техногенных аварий и даже химиотерапии. Кстати, эксперименты доказали, что более эффективных препаратов-сорбентов в России пока не производят.
В лаборатории физиологии и биохимии растений, созданной в 2019 году в ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои по национальному проекту «Наука и университеты», проводят исследования, которые помогают совершенствовать и ускорять процессы оценки свойств сортов сои при их выведении.
Под руководством академика РАН Валентины Синеговской в лаборатории разработаны приемы выращивания сои с использованием гидропонных установок. Исследования продолжаются по сей день.
Основные преимущества гидропонного метода выращивания — это контроль качества и количества элементов, попадающих в зону роста корневой системы сои. И именно это позволяет оптимизировать расход воды и удобрений.
В ходе исследований ученые получили два поколения семян гибридов культурной сои с дикой и уже передали их селекционерам, чтобы те получили следующее поколение в полевых условиях. Развитие этого направления поможет создать сорта, устойчивые к неблагоприятным факторам среды.
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Национальный проект «Наука и университеты» реализуется по инициативе президента России Владимира Путина и направлен на то, чтобы Россия вошла в первую пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных научных областях.
Социальный проект. АНО «Национальные приоритеты» ИНН 9704007633 erid: 2VtzqvaoUBR