Проблемы у First Republic: какие банки будут следующими

Один из проблемных региональных банков США — First Republic Bank (Сан-Франциско), занимающий 14-е место по активам в банковской системе страны, отчитался за I квартал 2023 года.
Инвесторы встретили результаты банка распродажей его акций — 25 апреля котировки рухнули почти на 30%.
Пессимизм рынка вполне объясним. Отчетность показала масштабы набега вкладчиков, с которым столкнулся First Republic наряду с другими региональными банками США в марте. Депозиты в банке за квартал сократились с $176,4 млрд до $104,5 млрд, или на 41% в сравнении с концом прошлого года. Результат оказался хуже прогнозов: консенсус аналитиков, собранный FactSet, оценивал объем депозитов в $145 млрд. Причем половина депозитов — это депозитные сертификаты, $30 млрд из которых это деньги, выделенные на спасение First Republic крупнейшими банками США, в том числе Citigroup и JPMorgan Chase. Если их не учитывать, то сокращение депозитов за квартал — почти 60%. Прибыль банка составила $269 млн — на треть меньше, чем годом ранее.
За I квартал банк занял $92 млрд, фактически заменив свои депозиты кредитами.
Из-за массового оттока депозитов в марте банку пришлось брать займы под высокие проценты, объясняет управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин. «В итоге получилось, что у банка дешевые активы, но дорогие пассивы», — указывает он. Как отмечает эксперт, процентные расходы организации существенно вырастут. «Доходы же вырастут несущественно из-за привязки к низким ставкам», — прогнозирует он.
Пока банк собирается сократить расходы — уволить 20−25% сотрудников во II квартале, урезать траты на служебные помещения и снизить вознаграждение для руководителей. Впрочем, эти меры не позволят стабилизировать прибыльность, отмечает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.
Несмотря на то что с конца марта до конца апреля отток депозитов из банка замедлился — объем вкладов сократился лишь на 1,7%, чтобы привести банк в форму, потребуется, мягко говоря, много работы, признает аналитик Autonomous Research Дэвид Смит. Говорить о неминуемом скором крахе банка пока преждевременно, но без внешней помощи выжить банку будет очень сложно, особенно с учетом текущей жесткой монетарной политики ФРС, рассуждает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов:
В таких условиях рассчитывать на какое-то восстановление прибыли банка в обозримом будущем не приходится.
Региональные банки США столкнулись с серьезными проблемами в начале марта. 10 марта обанкротился Silicon Valley Bank, 16-й по величине активов банк в США. Вскоре после банкротства SVB о закрытии объявил еще один банк — Signature.
На банковском рынке началась паника, сопровождавшаяся оттоком депозитов и обвалом биржевых котировок кредитных организаций.
Чтобы спасти средние региональные банки, которые в первую очередь столкнулись с набегом вкладчиков, ФРС пришлось пойти на экстраординарные меры. Регулятор упростил доступ к «дисконтному окну» — стандартному инструменту для поддержки банков. С момента краха SVB банки США заняли у регулятора более $300 млрд. После этого напряжение снизилось. Банковская система остается «надежной и устойчивой», объявил 25 марта совет по надзору за финансовой стабильностью США.
Одна из основных причин случившегося — агрессивное повышение ставки ФРС в 2022 году с 0−0,25% до 4,5−4,75%.
В обычной ситуации банки при повышении ставки, чтобы удержать деньги клиентов, повышают ставки по кредитам — это позволяет им сохранять маржу. Однако у проблемных банков значительная доля активов приходилась не на кредиты, а на долгосрочные инструменты — гособлигации и ипотечные облигации, цена которых на фоне роста ставки сильно снизилась. В итоге банкам пришлось приступить к продаже подешевевших облигаций и фиксировать убытки.
А в условиях массового набега вкладчиков на фоне негативных новостей вокруг Silicon Valley Bank это просто разорвало банковские балансы.
Несмотря на тяжелый для финансового сектора США март, флагманы банковской системы страны хорошо отчитались за I квартал. JPMorgan Chase, крупнейший банк США по объему активов, по итогам квартала сообщил о прибыли $12,6 млрд — в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года и значительно выше ожиданий аналитиков. Чистая прибыль Wells Fargo, PNC и Citigroup квартала также выросла.
Ситуация отличается у региональных банков. На прошлой неделе агентство Moody’s понизило рейтинги 11 региональных банков, сославшись на «ухудшение операционной среды и условий фондирования». Объемы депозитов снижаются, стоимость удержания клиентов растет, съедая прибыль, пишет The New York Times. Издание отмечает, что также растут опасения насчет инвестиций и кредитов, которые связаны с недвижимостью. Почти 70% от всех кредитов в секторе недвижимости в США приходятся именно на небольшие региональные банки.
Часть проблем, которая была связана с резким повышением ставки ФРС и последующим обесцениванием долгосрочных активов, исчерпана — банкам дали доступ к ликвидности с помощью дисконтного окна и других инструментов, признает Сусин. «Но по всей системе будет расти стоимость фондирования, как и продолжится отток депозитов в более привлекательные инструменты», — предостерегает он. Из-за этого банки будут вынуждены повышать процентные ставки по депозитам, что в особенности ударит по многим региональным банкам, продолжает Сусин. «Так что реализация процентного риска для банковской системы США еще впереди», — предупреждает эксперт.
Вероятно, доверие к банкам среднего размера в США будет подорвано надолго, а перспективы рецессии в экономике на данный момент не дают надежд на скорое восстановление, считает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров:
Из-за наступления рецессии в экономике, падения корпоративных прибылей и доходов населения главным риском для банков сейчас будет ухудшение кредитного качества их заемщиков, как частных лиц, так и бизнесов.
С серьезными проблемами могут столкнуться банки с повышенным соотношением кредитов к депозитам, считает Попцова из Freedom Finance Global. «Под угрозой банкротства могут оказаться Synchrony Financial (SYF), Discover Financial Services (DFS), Western Alliance, Valley National Bancorp, Associated Banc Corp (ASB)», — перечисляет она. Соотношение кредитов к депозитам в этих финансовых организациях находится на уровне 94%, в то время как для десятки крупнейших диверсифицированных банков аналогичный показатель составляет в среднем 68%.
В конце марта генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон заявлял, что банковский кризис еще не закончился и последствия от него останутся на долгие годы.
Однако он отметил, что недавние события не похожи на то, что произошло во время мирового финансового кризиса 2008 года.
О потенциальных рисках в банковском секторе предупредил и генеральный директор Standard Chartered Билл Уинтерс. По его мнению, после резкого ужесточения ставки ФРС в банковской системе США образовалось множество проблем и некоторые из них еще могут проявиться в будущем «в той или иной форме кризиса».