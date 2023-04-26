09:44 (мск), источник: © РИА Новости
Клиенты ВТБ откажутся от вкладов в долларах и евро к концу 2025 года
В ВТБ заявили, что клиенты банка откажутся от вкладов в долларах и евро к концу 2025 года.
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Доля вкладов населения в долларах и евро в банке ВТБ за год снизится с десяти до семи процентов, а к концу 2025 года клиенты вовсе перестанут сберегать средства в этих валютах, заявил зампредседателя правления финансовой организации Алексей Печатников.
«По нашим оценкам, к концу 2025 года граждане прекратят, в нашем банке по крайней мере, сберегать иностранную валюту», — сказал банкир.
При этом топ-менеджер госбанка указал, что растет объем сбережений в юанях — сейчас на счетах граждан лежат около восьми миллиардов в китайской валюте, а к концу года, как ожидается, будет уже 15 миллиардов.
Согласно материалам банка, доля пассивов в юанях на начало года составляла 1 процент, к концу года ВТБ ожидает ее рост до трех процентов. Рублевые пассивы на начало года занимали 88 процентов, по прогнозам, вырастут до 90 процентов.
Ожидается, что совокупная доля пассивов ВТБ в рублях и юанях к 2024-му году достигнет 93 процентов, а к концу 2025-го — 99−99,5 процентов.