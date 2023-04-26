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16:54 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве под брендом Maag открылся первый экс-магазин Zara

Первый магазин бренда одежды Maag в бывшем помещении Zara открылся в Москве. Магазин расположен на пересечении Неглинной улицы и Кузнецкого Моста, следует из информации на сайте компании.

Источник: РИА "Новости"

Холдинг Inditex, которому принадлежит Zara, а также Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и другие, прекратил работу в России весной 2022 года из-за начала военной операции России на Украине. Активы компании выкупила Fashion and More Management DMCC, компания с таким же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов. 30 марта власти одобрили сделку по продаже российского бизнеса Inditex.

В России бывшие магазины Inditex откроются под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet. В середине апреля новые владельцы магазинов сообщали, что магазины Pull & Bear под новым брендом Dub должны открыться в течение нескольких недель.

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Олеся Павленко

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