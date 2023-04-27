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11:10 (мск), источник: РБК

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка»

В феврале Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка». Владелец марки — структуры похоронной ГК Ritual.ru — пока не решил как его использовать и даже признается, что для его индустрии — это «немножко на грани».

Источник: РИА "Новости"

1 февраля 2023 года ООО «Ритуал. Рус» (входит в ГК Ritual.ru) получило регистрацию товарного знака «Грустно и точка», следует из данных Роспатента. Бренд зарегистрирован со сроком действия исключительного права до августа 2032 года по пяти классам международной классификации товаров и услуг:

  • 06 (бронза; колокольчики; буквы и цифры из обычных металлов; бюсты металлические; винты металлические и т. д.);
  • 19 (статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; фигурки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло армированное и т. д.);
  • 20 (софы; средства укупорочные неметаллические; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; фигурки из дерева, воска, гипса или пластмасс и т. д.);
  • 39 (прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные и т. д.);
  • 45 (агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; бальзамирование; бюро похоронные; консультации по вопросам похоронных услуг, в том числе по вопросам погребения останков, праха умерших или погибших, проведения похорон, содержания мест захоронений; кремация; организация и проведение обряда прощания; организация салюта при погребении и перезахоронении и т. д.).

Заявку на торговый знак компания подала еще летом прошлого года. Как признался в интервью РБК Олег Шелягов. глава ГК Ritual.ru подача заявки была «на эмоциях»: «Сказать, что этот бренд завтра будет использоваться в нашей сфере — нет. Мы это сделали про запас, чтобы было. На самом деле мы к своей работе, миссии относимся серьезно. И “Грустно и точка” — это немножко на грани, а к грани мы стараемся не подходить. Но мы просто сделали это, чтобы не сделал кто-то другой».

Популярность использования в названии «…и точка» была вызвана сделкой по продаже российского бизнеса американской корпорацией McDonald's. В марте 2022-го известный фастфуд, после начала специальной военной операции на Украине, приостановил работу всех своих 850 ресторанов. Спустя несколько месяцев, российский бизнес McDonald's выкупил бизнесмен из Кузбасса Александр Говор. Уже в июне сеть открыла первые рестораны под новым названием «Вкусно — и точка». Бренд McDonald's был для россиян символом западной культуры, и даже выбрать новое название для сети было непросто, объяснял тогда Говор. «Мы знали, что какое бы название ни выбрали, оно в любом случае не понравится сразу. Просто потому, что предыдущий бренд был очень любим и для многих был очень символичен. Люди видели символизм в том, что наша компания стала полностью российской, и активно обсуждали, что уход корпорации символизирует исход западной культуры из России». Сразу после презентации нового бренда, многие компании стали пытаться его использовать: «Умный и точка», «Чисто да и точка» и т. д.

«Вопросов со стороны “Вкусно и точка” [относительно регистрации бренда в ритуальной тематике] не было», — утверждает Шелягов. РБК направил запрос в сеть ресторанов.

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