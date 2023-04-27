Россия перенаправит в Азию свыше 60% нефти, поставлявшейся в Европу

«По 2022 году порядка 40 млн тонн из общего нашего экспорта нефти и нефтепродуктов, который был в западном направлении (перенаправлено в Азию.— “Ъ”). Было 220 млн тонн. Вот 40 млн тонн ушло на восток. В этом году уйдет 140 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Останется порядка 80−90 млн тонн на западе», — рассказал Новак (цитата по «РИА Новости»). Таким образом, Россия в 2023 году планирует перенаправить в Азию более 60% экспорта нефти и нефтепродуктов.
Вчера Новак говорил, что Россия уже перенаправила в Азию около 20% нефти, ранее поставлявшейся в страны Европы.
С 5 декабря 2022 года действует потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель. Минэнерго утверждает, что Россия смогла перенаправить объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавшие из-за эмбарго Евросоюза и стран G7. На фоне отказа стран Европы от российской нефти большую ее часть стали закупать Индия и Китай.