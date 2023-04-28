Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 6 апреля

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 88 рублей впервые с 6 апреля. На максимуме европейская валюта торговалась по 90,0225 рубля. На момент публикации евро расчетами «завтра» стоил 87,0550 рубля, подешевев более чем на 2,5 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Доллар к этому моменту торговался по цене 79,58 рубля, потеряв по сравнению с предыдущим закрытием 1,73 рубля. На максимуме американская валюта торговалась по 81,64 рубля.
Эксперты ПСБ Аналитики отмечают, что рубль окреп к доллару после заседания ЦБ — регулятор в пятницу, 28 апреля, сохранил ставку на уровне 7,5% годовых. По итогам заседания стало известно об увеличении экономической активности в стране, а также о том, что далее ЦБ планирует повышать ключевую ставку.
Эксперт «БКС Экспресса» Михаил Зельцер согласен, что отскок нефти (Brent после сильного падения начала расти) и монетарная пауза ЦБ способны привести к техническому укреплению рубля.