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16:00 (мск), источник: Forbes

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 6 апреля

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 6 апреля. Эксперты отмечают, что укреплению рубля способствуют отскок нефти Brent и решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

ЦБ: $ 81.5601   -0.07 € 90.2023   +0.06 ММВБ: $ 79.2150   -2.12 € 87.2200   -2.50

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 88 рублей впервые с 6 апреля. ​​На максимуме европейская валюта торговалась по 90,0225 рубля. На момент публикации евро расчетами «завтра» стоил 87,0550 рубля, подешевев более чем на 2,5 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Доллар от TradingView

Доллар к этому моменту торговался по цене 79,58 рубля, потеряв по сравнению с предыдущим закрытием 1,73 рубля. На максимуме американская валюта торговалась по 81,64 рубля.

Эксперты ПСБ Аналитики отмечают, что рубль окреп к доллару после заседания ЦБ — регулятор в пятницу, 28 апреля, сохранил ставку на уровне 7,5% годовых. По итогам заседания стало известно об увеличении экономической активности в стране, а также о том, что далее ЦБ планирует повышать ключевую ставку.

Эксперт «БКС Экспресса» Михаил Зельцер согласен, что отскок нефти (Brent после сильного падения начала расти) и монетарная пауза ЦБ способны привести к техническому укреплению рубля.

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