Инвестор и партнер Уоррена Баффета назвал одну из проблем банков США

«У нас много проблемных офисных зданий, много проблемных торговых центров, много другой проблемной недвижимости. Каждый банк в стране сегодня намного строже относится к кредитам на недвижимость, чем шесть месяцев назад», — сказал он. Тем не менее, по мнению Мангера, пока ситуация не так плоха, как в 2008 году.
Его Berkshire Hathaway известна тем, что старается поддерживать американские банки во время финансовой нестабильности. Например, в кризис 2008 года она вложила $5 млрд в Goldman Sachs, в 2011 году столько же — в Bank of America, отмечает FT. От нынешних проблем компания пока остается в стороне.
В марте в США обанкротились сразу три финансовых организации — Signature Bank, Silicon Valley Bank и Silvergate. На данный момент проблемы наблюдаются у First Republic Bank: Bloomberg сообщает, что его акции упали на 97%, и власти США ищут способы продать банк раньше, чем он станет банкротом. Как рассказали источники агентства, регуляторы обратились к JPMorgan Chase & Co., PNC Financial Services Group и Citizens Financial Group с просьбой представить свои предложения. Если соглашения достичь не удастся, то банк может перейти в собственность регуляторов.
Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини (его называют Doctor Doom, или Доктор Рок), когда-то предсказавший кризис 2008 года, отмечал, что проблемой региональных банков вроде обанкротившихся является низкий уровень страхования депозитной базы. Организации при этом выступают кредиторами домохозяйств и бизнеса, поэтому нынешние проблемы могут вызвать кредитный кризис, а он «сделает вероятность рецессии намного выше, чем раньше», поскольку охватит «значительную часть банковской системы США».