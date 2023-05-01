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08:35 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянам посоветовали проверять свою кредитную историю раз в год

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Проверять свою кредитную историю стоит как минимум один раз в год, чтобы сделать это, можно обратиться в Банк России, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) или одно из бюро кредитных историй (БКИ), рассказала РИА Новости начальник управления потребительского кредитования МКБ Юлия Дормидонтова.

Источник: © РИА Новости

«Кредитную историю стоит проверять хотя бы раз в год», — сказала Дормидонтова.

Один из способов сделать это — портал «Госуслуги». Нужно выбрать услугу «Получение информации о вашей кредитной истории», после чего Банк России в течение дня сформирует список БКИ, в которых хранится кредитная история обратившегося.

«Нужная вам информация может храниться в нескольких БКИ. Выберите одно, перейдите на сайт, зарегистрируйтесь и запросите отчет. Кредитная история предоставляется бесплатно два раза в год», — отметила Дормидонтова.

Всего в России, согласно реестру ЦБ работают шесть БКИ. «Платные запросы о кредитной истории в них можно направлять неограниченное количество раз напрямую или через посредников. В зависимости от БКИ или посредника, через которого совершен платный запрос, стоимость может составить до 1 тысячи рублей», — пояснила Дормидонтова.

Второй способ узнать свою кредитную историю — запросить ее в Центробанке. Для этого на официальном сайте ЦБ в разделе «Кредитные истории» нужно заполнить форму «Запрос на предоставление сведений о бюро кредитных историй» и указать адрес электронной почты, куда и придет ответ.

И наконец, самый быстрый способ узнать свою кредитную историю — запросить ее напрямую в Национальном бюро кредитных историй. Потребуется зарегистрироваться на сайте НКБИ и подтвердить аккаунт через «Госуслуги». «На главной странице сайта в табличке “Кредитная история” нажимаем “Получить онлайн”, и для вас сразу будет сформирован файл со всеми деталями по кредитам и вашим кредитным рейтингом», — заключила Дормидонтова.

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