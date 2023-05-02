Импорт нефти из России в Индию впервые превысил поставки Эр-Рияда и Ирака

Поставки российской нефти в Индию в апреле впервые превысили совокупный импорт сырья в страну из Саудовской Аравии и Ирака, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.
В апреле Россия поставляла Индии 1,7 млн барр. в сутки, подсчитали аналитики. Из Ирака в Индию в том же месяце направлялось 812 тыс. барр. в сутки, из Саудовской Аравии — 671 тыс. барр. в сутки.
В марте поставки российской нефти в Индию составляли 1,6 млн барр. в сутки. Годом ранее, в марте 2022 года, объем поставок равнялся 69 тыс. барр. в сутки, а в апреле того же года — 270 тыс. барр. в сутки, пишет Bloomberg.
В мае 2023 года, по прогнозу аналитика Vortexa Серены Хуан, импорт нефти из России в Индию останется практически неизменным из-за конкуренции с Китаем за российское сырье.
Россия на фоне западных санкций перенаправила на азиатские рынки около 20% нефти, поставлявшейся в Европу, сообщил в конце апреля вице-премьер Александр Новак. Экспорт сырья в Индию, по его словам, вырос в 22 раза.
Индия не присоединилась к санкциям, но, как сообщал Bloomberg, банки страны рекомендовали нефтеперерабатывающим заводам не покупать российскую нефть дороже потолка цен в $60 за баррель, введенного Евросоюзом, G7 и Австралией. Государственный банк Индии (State Bank of India) и Банк Бароды (Bank of Baroda) предупредили местные НПЗ, что не станут проводить платежи за нефть, купленную дороже лимита.
После этого министр нефти страны Панкадж Джейн заявил, что большая часть поставок российской нефти в Индию идет по цене ниже предельной, но стране «никто не мешает» покупать ее по более высокой стоимости. Если цена превышает потолок, компании сами ищут альтернативные механизмы расчетов, сказал он.