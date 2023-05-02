17:35 (мск), источник: BFM.ru
Рубль укрепляется, а инвесторы ждут заседания ФРС США
Каковы причины и перспективы дальнейшего укрепления национальной валюты и как решение ФРС США по ключевой ставке повлияет на мировые рынки?
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Рубль сегодня укрепляется ко всем основным валютам. Нефть продолжает дешеветь, несмотря на сокращения добычи рядом стран ОПЕК+, в том числе и Россией. Все взгляды инвесторов направлены за океан. Завтра пройдет заседание ФРС. Ожидается, что ключевая ставка будет повышена на 25 базисных пунктов.
Говорит инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов:
— Заседание ФРС я не думаю, что будет каким-то большим сюрпризом для рынков, большинство аналитиков ждут, что учетная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, но после этого, возможно, будет пауза с дальнейшими сокращениями ставок. Но мы видим, что немножко индекс доллара растет сегодня к другим мировым валютам. Так как нефть торгуется в долларах, то я думаю, что решение ФРС — это умеренно негативный фактор для цен на нефть, но значение этого фактора все-таки не стоит переоценивать.
— Последний опрос Reuters 40 аналитиков свидетельствует о том, что китайский спрос поднимет цены на нефть к концу года до 90 долларов за баррель. Вы что думаете по этому поводу?
— Китай действительно, по официальным данным, может вырасти на 5% с точки зрения экономики, но экономический рост в Китае все-таки является неустойчивым, там большие проблемы на рынке недвижимости.
И, кроме того, крупнейшим потребителем нефти является не Китай, а пока США. Если в США будет рецессия, то даже спрос Китая не сможет перевесить негатив в Америке.
— Ну и рубль укрепляется сегодня ко всем основным валютам. Как долго продлится такое укрепление?
— Я думаю, что это техническое укрепление, рубль был сильно перепродан за последние месяцы, поэтому каких-то больших фундаментальных факторов для укрепления рубля нет. Возможно, мы увидим где-то 78−79 рублей за доллар, но вряд ли рубль укрепится больше. Но, как говорят иностранцы, «никогда не говори никогда». То есть ситуация на рынке очень динамичная и может еще поменяться много раз.
В инвестсообществе нет единой позиции по поводу нынешнего укрепления рубля, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк:
— Называется пик налогового периода, который теперь приходится на 28-е число, и запоздалой реакцией на заявления Александра Новака. Вице-премьер говорил, что российская нефть теперь продается с рекордно низким дисконтом — 26−27 долларов к Brent. Но в целом даже реакция на заседание Банка России, который улучшил макроэкономические прогнозы, выглядит чрезмерной.
Сегодня мы видим, что рубль укрепляется, и можно выделить такие факторы, как уменьшение объемов приобретения иностранной валюты инвесторами, которые покупают иностранный бизнес в России.
Мы видели несколько крупных сделок, которые, вероятно, влияли на курс. Валюта требовалась для того, чтобы осуществить выкуп. И, конечно же, прохождение периода поступления низкой валютной выручки от продажи нефти от послемартовского провала. Алексей Заботкин, заместитель главы ЦБ, говорил, что вот этот период поступления выручки растягивается на срок до трех месяцев. Поэтому, вероятно, сейчас начало в страну поступать больше нефтедолларов, и есть возможность у рубля укрепляться, по крайней мере не слабеть после окончания налогового периода.
— А до каких значений укрепляться?
— Четкие уровни выделить сложно, потому что мы видели, как легко рубль преодолел уровень 80 по доллару. Но из технических уровней можно выделить 79 — это нижняя граница укрепления в пятницу, и сегодня — 78,40.
В четверг, 4 мая, пройдет заседание ЕЦБ. Оно синхронизировано с действиями ФРС, заседание которой завершится в среду. Итоги заседания Европейского центробанка будут опубликованы в 15:15 по Москве. Ожидается, что индикативные процентные ставки будут увеличены на 25 базисных пунктов, до 3,75% ключевая ставка и до 3,25% депозитная ставка.
Ориентир — снизить инфляцию до 2%. По итогам марта инфляция в еврозоне составила 6,9% годовых по сравнению с 8,5% годовых в феврале.