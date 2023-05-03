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05:52 (мск), источник: © РИА Новости

В Турции заявили о договоре с «Газпромом» об отсрочке части платежей за газ

АНКАРА, 3 мая — РИА Новости. Турция обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, достигнуто соглашение, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Источник: Reuters

В октябре 2022 года агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от роста цен. При этом исход переговоров на тот момент был неясен.

«В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с “Газпромом” по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения. Это полностью относится к тому циклу платежей, взятых нами при координации министерства финансов и казначейства. Это события, которые могут происходить в торговых отношениях и ранее происходили», — сказал Донмез в интервью телеканалу Haber Global, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что Турции обязалась выплатить России 20 миллиардов долларов отсрочки по газу после выборов.

По его словам, называемая цифра не соответствует действительности.

Он отметил, что отношения с Россией «находятся на высоком уровне» во всех секторах, включая энергетический.

Ранее Донмез сообщил, что Россия покрывает около 30% потребности Турции в газе.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре договорились, что Анкара будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А в октябре, выступая на Российской энергетической неделе, Путин предложил перенаправить транзит с «Северных потоков» в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этой идее.

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