Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые за месяц

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей впервые с 4 апреля, свидетельствуют данные торговой площадки. В ходе торгов курс доллара снижался до 78,9025 рубля. По состоянию на 12:40 мск доллар терял в цене 0,34 рубля и торговалась по 79,28 рубля.
Курс евро на Московской бирже снижался до отметки в 87,1825 рубля. Позднее евро чуть отыграл падение и в 12:40 мск торговался по 87,5250 рубля.
Мировые цены на нефть утром 3 мая снижались: цена нефти марки Brent опустилась ниже $74 за баррель впервые с 24 марта, марки WTI — ниже $70 впервые с 27 марта. К 12:40 мск нефть марки Brent дешевела на 2,15%, до $73,70 за баррель, нефть марки WTI теряла в цене 2,18% ($70,10 за баррель).
По мнению начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина, укрепление рубля на фоне сильно подешевевшей нефти отражает эффективность оперативных решений властей в отношении оттока капитала. Он объяснил, что выпуск активов зарубежных компаний с разрешения правкомиссии снизил давление на рубль со стороны реального спроса на валюту и охладил интерес к продажам рубля со стороны спекулянтов. При этом более слабый рубль естественным образом снизил спрос на валюту со стороны импортеров.
Эксперт «БКС экспресс» Михаил Зельцер отметил, что восстановление рубля идет строго по расписанию, а сигнал к началу активного падения валютных пар был дан 28 апреля, когда ЦБ сделал самую длинную паузу в изменении ставки за семь лет. Кроме того, объяснил он, Brent падает к $75, но спред с Urals ожидаемо быстро сокращается, котировка за баррель российской нефти приблизилась к $60.