Состояние Айкана уменьшилось почти на $3 млрд после отчета инвесторов-активистов

Состояние американского инвестора Карла Айкана сократилось почти на $3 млрд после того, как группа инвесторов-активистов Hindenburg Research обвинила его компанию Icahn Enterprises (IEP) в искусственном завышении стоимости активов, пишет Forbes USA. По данным Forbes Real-Time, капитал Айкана на 3 мая оценивался в $14,7 млрд — это на 16,26%, или на $2,9 млрд, меньше, чем сутки назад.
Издание отмечает, что это самое резкое сокращение состояния среди участников рейтинга за минувшие сутки.
2 мая Hindenburg Research — объединение инвесторов-активистов, которые разоблачают публичные компании, — опубликовала отчет, в котором заявила, что оценочная стоимость активов Icahn Enterprises завышена не менее чем на 75% относительно чистой.
В отчете утверждалось, что инвесторов в Icahn Enterprises привлекает дивидендная доходность, которая составляет около 15,8% — это самый высокий показатель среди всех крупнейших компаний США.
При этом, утверждает Hindenburg Research, такая доходность неоправданна ни с точки зрения денежного потока, ни с точки зрения результативности инвестиций.
После выхода отчета акции Icahn Enterprises дешевели почти на четверть в ходе торгов. На закрытии они сократили темпы падения до 19,95% и стоили $40,36. На премаркете в среду на момент публикации бумаги дешевели на 2,8%, до $39,25.
Hindenburg Research заявил в отчете, что Айкан использует схему финансовой пирамиды, при которой деньги, полученные от новых инвесторов, идут на выплату дивидендов старым.
По мнению Hindenburg Research, Айкан, который контролирует 85% Icahn Enterprises, «совершил классическую ошибку, взяв на себя слишком большое кредитное плечо перед лицом постоянных убытков», и это «комбинация, которая редко заканчивается хорошо».
Карл Айкан, комментируя отчет Hindenburg Research, заявил, что считает целью его публикации «исключительно получение прибыли от короткой позиции» организации, то есть ставки на понижение ее бумаг, за счет долгосрочных инвесторов IEP. Айкан подчеркнул, что его компания придерживается публичного раскрытия информации.
Айкан — самый известный корпоративный рейдер в истории, отметил CNBC.
Он стал известен после сделки с Trans World Airlines в 1980-х, после чего компания лишилась своих активов. Icahn Enterprises — холдинговая компания, у которой есть интересы во множестве направлений бизнеса, включая энергетику, металлургию, недвижимость и другие, добавил телеканал. В 2023 году Айкан занял 94-е место в глобальном рейтинге миллиардеров по версии Forbes, его состояние на момент составления рейтинга было оценено в $17,5 млрд.