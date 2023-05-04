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17:37 (мск), источник: Lenta.Ru

В США появился еще один проблемный банк

Акции калифорнийского банка PacWest Bancorp упали почти на 60 процентов к концу торгового дня 3 мая, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Обвал стоимости акций произошел после того, как в СМИ появились сообщения о возможной продаже банка.

В нижней точке котировки достигали отметки в 2,57 доллара за бумагу. В ходе торгов 4 мая стоимость акций на время скорректировалась до 3,9−4 долларов за штуку, однако на момент написания материала котировки вновь упали ниже 3,5 доллара за акцию.

Проблемы еще у одного регионального банка начались в марте, когда клиенты PacWest массово стали забирать средства со вкладов. В конце апреля организация заявила, что ситуация стабилизировалась, тем не менее источники Bloomberg сообщали, что банк рассматривает вариант продажи бизнеса для высвобождения капитала. Информация подкрепила опасения инвесторов, как и новости о закрытии двух других калифорнийских банков — Silicon Valley Bank (SVB) и First Republic Bank (FRB).

Эксперты уже предупреждали, что за SVB и FRB могут обанкротиться и другие региональные банки США.

По словам вице-президента Lehman Brothers Лоуренса Макдональда, если американские власти не решат проблему оттока вкладов в размере более 250 тысяч долларов, закрыться могут еще 50 американских банков. Региональные банки потеряют «сотни миллиардов долларов», эти средства уйдут крупным банкам, а затем и в казначейские облигации.

В то же время Федеральная резервная система (ФРС) США продолжает следить за ситуацией в банковском секторе и на данный момент оценивает банковскую систему как устойчивую.

Справка
В чем проблемы американских банков и имеют ли они значение для РоссииМеньше чем за неделю в США прекратили работу три банка с активами на $333 млрд.
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