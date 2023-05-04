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17:44 (мск), источник: Forbes

Доллар опустился ниже 78 рублей впервые с начала апреля

Доллар и евро обновили минимумы к рублю с начала апреля: доллар опустился ниже 78 рублей, евро — ниже 86 рублей. Аналитики связывают это с притормозившимся падением нефтяных цен и планами Минфина продолжить продавать юани, чтобы компенсировать недополученные доходы бюджета.

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Доллар от TradingView

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 78 рублей впервые с начала апреля, свидетельствуют данные торговой площадки. На минимуме в четверг доллар торговался по 77,6 рубля. По состоянию на 17:10 мск доллар терял в цене 1,34 рубля и торговался по 77,87 рубля.

Евро в ходе торгов опускался ниже 86 рублей — также до минимума с начала апреля. В ходе торгов курс евро снижался до 85,78 рубля. По состоянию на 17:10 мск евро дешевел на 1,81 рубля — до 85,9 рубля.

Днем 4 мая Минфин сообщил, что в мае продолжит продавать валюту, чтобы компенсировать недополученные доходы бюджета в рамках бюджетного правила, но снизит объем ежедневных операций с 3,7 млрд до 2 млрд рублей. По мнению аналитиков ПСБ, эта новость поддержала рубль. «Ранее многие эксперты ожидали, что в мае Минфин перейдет от продаж к покупкам валюты, и прогнозировали ослабление рубля», — отметили они.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин связывает укрепление рубля с восстановлением нефтяных цен после резкого падения.

«Значительного подорожания иностранной валюты не ждем. Рубль может еще ослабнуть, но не резко, а постепенно», — отмечают аналитики Telegram-канала bitkogan.

Brent от TradingView
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