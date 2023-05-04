Доллар опустился ниже 78 рублей впервые с начала апреля

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 78 рублей впервые с начала апреля, свидетельствуют данные торговой площадки. На минимуме в четверг доллар торговался по 77,6 рубля. По состоянию на 17:10 мск доллар терял в цене 1,34 рубля и торговался по 77,87 рубля.
Евро в ходе торгов опускался ниже 86 рублей — также до минимума с начала апреля. В ходе торгов курс евро снижался до 85,78 рубля. По состоянию на 17:10 мск евро дешевел на 1,81 рубля — до 85,9 рубля.
Днем 4 мая Минфин сообщил, что в мае продолжит продавать валюту, чтобы компенсировать недополученные доходы бюджета в рамках бюджетного правила, но снизит объем ежедневных операций с 3,7 млрд до 2 млрд рублей. По мнению аналитиков ПСБ, эта новость поддержала рубль. «Ранее многие эксперты ожидали, что в мае Минфин перейдет от продаж к покупкам валюты, и прогнозировали ослабление рубля», — отметили они.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин связывает укрепление рубля с восстановлением нефтяных цен после резкого падения.
«Значительного подорожания иностранной валюты не ждем. Рубль может еще ослабнуть, но не резко, а постепенно», — отмечают аналитики Telegram-канала bitkogan.