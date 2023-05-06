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12:15 (мск), источник: Газета.Ру

Россиянам рассказали, кто получит федеральные выплаты к 9 Мая

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм», кому положены выплаты к 9 Мая.

Источник: AP 2022

По ее словам, федеральная выплата в размере 10 тыс. рублей положена участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан.

Она подчеркнула, что выплаты уже начислены получателям.

Иванова-Швец напомнила, что каждый регион РФ использует свои возможности для поддержки указанных категорий граждан и размер выплат будет зависеть от принадлежности к группе льготников. Например, труженики тыла в Москве получат дополнительные 15 тыс. рублей, а в Тюменской области — 5 тыс. рублей, отметила эксперт.

Доцент РЭУ также обратила внимание, что федеральные льготы распространяются на ветеранов, проживающих на новых территориях, если условия соответствуют перечню в законе «О ветеранах». Она уточнила, что все выплаты ветераны получают
автоматически через Социальный фонд, но не все ветераны, проживающие в новых российских регионах, могут быть зарегистрированы в системе пенсионного страхования и тогда процесс получения выплат может затянуться.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин установил ежегодные выплаты для ветеранов к 9 Мая. В 2022-м глава государства также подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ в Донбассе.

Ксения Максимова

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