Глава Eni назвал срок замены Италией российского газа

«На данный момент замена российского газа частичная, чтобы заместить его полностью, понадобятся два года», — сказал Дескальци (цитата по ТАСС).
По его данным, сейчас удалось заместить 30 млрд куб. м из почти 40 млрд куб. м. В последние восемь лет «внутреннее производство не стимулировалось, инвестициям в газовую сферу не способствовали», отметил Дескальци. Заместить российские поставки, по его словам, получилось быстро благодаря историческим связям Италии с Египтом, Анголой, Алжиром, Республикой Конго, Мозамбиком и Ливией.
Летом 2022 г. итальянская Eni сообщила о снижении поставок российского газа, затем энергетическая компания обнародовала планы полностью отказаться от импорта из РФ к 2025 г., заменив его поставками из других стран.
Eni в своем отчете подчеркнула, что ключевым элементом ее долгосрочной стратегии является «обеспечение альтернативных источников поставок газа в Италию и Европу за счет использования сильных стратегических альянсов Eni».
Уточнялось, что Eni подписала новые соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго, а также может обеспечить дополнительные возможности и в других странах ее глобального газового портфеля — таких, как Ливия, Ангола, Мозамбик, Индонезия и Италия.
Кроме того, в июне Eni стала участником проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) North Field East в Катаре. Он предполагает строительство к 2027 г. шести линий по производству СПГ совокупной мощностью в 49 млн т в год, из которых на первой фазе — к 2025 г. — должно быть запущено 33 млн т. Эти инициативы, как сообщалось в отчете, призваны к 2025 г. заменить 100% закупаемого у России газа, объемы которого компания оценила в 20 млрд куб. м в год.
Согласно данным ФТС России, в 2021 г. «Газпром» экспортировал в Италию 18,4 млрд куб. м газа, республика заняла третье место по объему поставок в Европе после Германии и Турции.