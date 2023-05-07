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14:27 (мск), источник: Ведомости

Глава Eni назвал срок замены Италией российского газа

Италии понадобится как минимум два года, чтобы полностью заменить поставки российского газа, сообщила газета La Stampa со ссылкой на генерального директора энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

Источник: Reuters

«На данный момент замена российского газа частичная, чтобы заместить его полностью, понадобятся два года», — сказал Дескальци (цитата по ТАСС).

По его данным, сейчас удалось заместить 30 млрд куб. м из почти 40 млрд куб. м. В последние восемь лет «внутреннее производство не стимулировалось, инвестициям в газовую сферу не способствовали», отметил Дескальци. Заместить российские поставки, по его словам, получилось быстро благодаря историческим связям Италии с Египтом, Анголой, Алжиром, Республикой Конго, Мозамбиком и Ливией.

Летом 2022 г. итальянская Eni сообщила о снижении поставок российского газа, затем энергетическая компания обнародовала планы полностью отказаться от импорта из РФ к 2025 г., заменив его поставками из других стран.

Eni в своем отчете подчеркнула, что ключевым элементом ее долгосрочной стратегии является «обеспечение альтернативных источников поставок газа в Италию и Европу за счет использования сильных стратегических альянсов Eni».

Уточнялось, что Eni подписала новые соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго, а также может обеспечить дополнительные возможности и в других странах ее глобального газового портфеля — таких, как Ливия, Ангола, Мозамбик, Индонезия и Италия.

Кроме того, в июне Eni стала участником проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) North Field East в Катаре. Он предполагает строительство к 2027 г. шести линий по производству СПГ совокупной мощностью в 49 млн т в год, из которых на первой фазе — к 2025 г. — должно быть запущено 33 млн т. Эти инициативы, как сообщалось в отчете, призваны к 2025 г. заменить 100% закупаемого у России газа, объемы которого компания оценила в 20 млрд куб. м в год.

Согласно данным ФТС России, в 2021 г. «Газпром» экспортировал в Италию 18,4 млрд куб. м газа, республика заняла третье место по объему поставок в Европе после Германии и Турции.

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