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14:21 (мск), источник: Ведомости

Курс доллара впервые с марта опустился ниже 76 рублей

Курс доллара опустился ниже 76 руб. впервые с 22 марта 2023 г., следует из данных Московской биржи.

ЦБ: $ 76.8207   -1.79 € 84.9073   -2.09 ММВБ: $ 76.0925   -2.10 € 83.2950   -2.96

По состоянию на 13:10 мск курс американской валюты снизился до 75,97 руб. После доллар продолжил рост и достиг минимального значения в 76,1 руб.

В то же время евро торговался по 83,4 руб., после оставался на том же уровне. Китайский юань упал до 10,96 руб. и далее находился на том же значении.

Доллар от TradingView

В апреле курс российского рубля заметно ослабел к доллару и евро. Доллар превысил 81 руб. 6 апреля, — впервые с 15 апреля 2022 г. В тот же день впервые с 14 апреля отметку в 89 руб. превысил евро.

Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне военной операции России на Украине и введения западных санкций против России.

Своего максимума доллар достигал 10 марта 2022 г. на уровне 121,5 руб.

После введения финансовых ограничений регулятором рубль начал укрепляться и 29 июня достиг минимума к доллару на уровне 50,01 руб. Однако к концу ноября 2022 г. доллар торговался уже по 61 руб., а в декабре вырос до 69,9 руб.

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