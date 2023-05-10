14:21 (мск), источник: Ведомости
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 76 рублей
Курс доллара опустился ниже 76 руб. впервые с 22 марта 2023 г., следует из данных Московской биржи.
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По состоянию на 13:10 мск курс американской валюты снизился до 75,97 руб. После доллар продолжил рост и достиг минимального значения в 76,1 руб.
В то же время евро торговался по 83,4 руб., после оставался на том же уровне. Китайский юань упал до 10,96 руб. и далее находился на том же значении.
В апреле курс российского рубля заметно ослабел к доллару и евро. Доллар превысил 81 руб. 6 апреля, — впервые с 15 апреля 2022 г. В тот же день впервые с 14 апреля отметку в 89 руб. превысил евро.
Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне военной операции России на Украине и введения западных санкций против России.
После введения финансовых ограничений регулятором рубль начал укрепляться и 29 июня достиг минимума к доллару на уровне 50,01 руб. Однако к концу ноября 2022 г. доллар торговался уже по 61 руб., а в декабре вырос до 69,9 руб.